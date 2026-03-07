Prefeitura de Hortolândia acompanha trabalhos executados pela construtora, acionada no período de garantia da obra
Avança a obra de recuperação do trecho do Lago da Fé onde a Prefeitura de Hortolândia identificou problemas de erosão, no início deste ano. Nesta semana, a Construmedici, construtora responsável pela implantação do parque, finalizou a colocação de novos postes de iluminação no trecho reformado e a próxima etapa será a concretagem do novo piso.
A Administração Municipal acionou a construtora no prazo de garantia da obra para consertar a erosão, que afetou a área próxima ao posto de gasolina, no cruzamento com a avenida Olívio Franceschini. Desde fevereiro, quando os reparos iniciaram, a Secretaria de Obras acompanha o avanço da obra.
Conforme o secretário de Obras, Sérgio Torrecillas, a erosão foi identificada após fortes chuvas em janeiro. Uma vistoria foi realizada no local, e a inspeção constatou o rompimento de galerias subterrâneas, o que fez com que a água da chuva infiltrasse pelo solo. “Sinalizamos a área e interditamos este trecho, para segurança dos munícipes e para preservar as instalações.
A Construmedici deve realizar todo o serviço necessário para correção dos danos, desde a troca da tubulação rompida, colocação de nova terra, compactação de solo, plantio de grama e concretagem de calçadas”, afirmou Torrecillas.