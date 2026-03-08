Grupo de aproximadamente 20 pessoas se dedica ao trabalho nas cidades com terapia através de 15 cães treinados

A causa animal é algo que cada vez mobiliza mais pessoas em todo o Brasil. E um grupo de 20 voluntários da região está se dedicando à pet terapia, com 15 cães treinados. O projeto nasceu em Americana, mas vem se expandindo gradativamente para outras cidades, como Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, ampliando o alcance das ações solidárias.

A equipe do Meu Abrigo – Pet Terapia conta também com o apoio de três adestradores voluntários, que oferecem todo o suporte necessário, tanto aos tutores quanto aos cães. Esse acompanhamento inclui orientações diárias, aulas semanais de adestramento e aulões mensais, garantindo que os animais estejam sempre preparados e equilibrados para realizar visitas terapêuticas de forma segura e responsável.

“Durante as visitas, seguimos protocolos de higiene e segurança, realizando a limpeza das patas, pelos e boca dos cães antes e após cada atividade, assegurando o bem-estar dos assistidos e dos próprios animais”, explicou a voluntária Bianca Perez.

As visitas são sempre previamente agendadas e realizadas em instituições como lares de idosos, hospitais e espaços que atendem pessoas com deficiência ou neurodivergentes. “Nosso trabalho é totalmente voluntário e sem custos para as instituições atendidas”, descreve a colaboradora.

Equipe

A voluntária cita que a equipe não trabalha com qualquer tipo de cláusula de exclusividade, por acreditar que “quanto mais iniciativas de cuidado, carinho e acolhimento existirem, maior será o impacto positivo na vida das pessoas assistidas”.

Por fim, Bianca explica que o objetivo do Meu Abrigo – Pet Terapia é “levar afeto, conforto emocional e momentos de alegria, utilizando a interação com os cães como ferramenta terapêutica para estimular memória, socialização, bem-estar e qualidade de vida”.

Os interessados em fazer parte ou agendar uma visita podem entrar em contato com o perfil no Instagram (https://www.instagram.com/meuabrigo.petterapia?igsh=Yno0bGdkeXB4Z2Vm&utm_source=qr)