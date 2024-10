Prefeito Rafael Piovezan visita obras da UTI Pediátrica de Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quinta-feira (24) as obras da UTI Pediátrica do Município. Com investimento de mais de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura, os 10 leitos são implantados em uma área de 366 m² no Hospital Santa Bárbara | Santa Casa de Misericórdia.

Os serviços de demolição avançam e nos próximos dias serão iniciadas as ações de alvenaria. A visita foi acompanhada pelo presidente da Santa Casa, Aparecido Donizete Leite, e pelo administrador da entidade, Nei Mascarenhas.

“Quanta transformação em exatos 30 dias. Juntos estamos realizando um grande sonho. Os 10 leitos de UTI Pediátricos fortalecem a nossa rede de Saúde e a parceria entre a Prefeitura e nossa Santa Casa. E é importante lembrar de outros avanços que alcançamos em nosso Hospital. Somente ali na Santa Casa já saímos dos 8 para 20 leitos adultos de UTI, dobramos os leitos de enfermaria pediátricos, reformamos e instalamos novos equipamentos no centro cirúrgico, realizamos exames e procedimentos, como a linha de cuidado vascular e a entrega de quase 700 aparelhos auditivos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.