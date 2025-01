Prefeitura de Nova Odessa promove dia 08/02 um ‘mutirão extra’ de Castração e Microchipagem de gatos domésticos

A Prefeitura de Nova Odessa promove no próximo dia 08 de fevereiro de 2025, um sábado, um “mutirão extra” do Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas promovido desde 2021, desta vez voltado exclusivamente para gatos de famílias carentes e cuidados voluntários da cidade. Serão realizadas, apenas nesta data, mais 30 cirurgias de castração e microchipagem dos bichanos.

Os procedimentos vão acontecer no novo DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal) da Avenida Brasil, sob coordenação do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. Os interessados devem procurar a Central de Atendimentos do Paço Municipal, nos horários de atendimentos, para realizar as inscrições de seus gatos no mutirão (veja abaixo).

De janeiro de 2021 a outubro de 2024, o Programa Municipal de Castração voltado para cães e gatos de famílias vulneráveis de Nova Odessa e tutores voluntários da causa animal na cidade realizou nada menos que 3.145 cirurgias.

A maior parte das cirurgias foi feita em consultórios móveis e clínicas contratadas por licitação. Desde meados do ano passado, parte das cirurgias também é feita no Bem-Estar Animal da Prefeitura – como as que vão acontecer no próximo dia 08/02.

CÃES E GATOS

A médica veterinária Paula Faciulli, responsável pela Zoonoses, destacou que as inscrições no Programa de Castração da Prefeitura, tanto para gatos quanto para cães domésticos, são permanentes e seguem sendo recebidas normalmente na Central de Atendimentos do Paço Municipal, não apenas para o mutirão de cirurgias em gatos do próximo dia 08.

“Sempre temos vagas disponíveis, tanto para cães quanto para gatos. Não estamos tendo nem mesmo fila de espera. Então pedimos que os tutores inscrevam seus cães e gatos no Programa de Castração, que é uma forma de melhorar a qualidade de vida dos bichinhos e também evitar abandono e maus-tratos”, reforçou Paula.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o Programa de Castração da Prefeitura são permanentes e podem ser feitas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e 13h às 15h30, exclusivamente na Central de Atendimentos do Paço Municipal – que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

Só podem se beneficiar do Programa de Castração proprietários de cães e gatos que morem em Nova Odessa e que sejam de famílias de baixa renda. São operados, preferencialmente, os animais SRD (Sem Raça Definida). Também são beneficiados tutores voluntários, que cuidam de animais abandonados e recolhidos nas ruas.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que é médico veterinário, vem desde 2021 reforçando a importância da castração e da microchipagem como formas de evitar o abandono e os maus-tratos, pois evita as crias indesejadas – que muitas vezes acabam em caixas de papelão em áreas verdes e estradas rurais.

Quem se inscrever no Programa Municipal de Castração deve ficar atento ao telefone e aguardar a ligação da equipe do Setor de Zoonoses da Prefeitura. Isto porque, como em todas as etapas anteriores, não haverá atendimentos “de portas abertas”, ou seja, não agendados: só será convocado quem se inscrever previamente.

