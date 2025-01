Por que dormir bem é fundamental para a saúde? Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

O sono tem uma função biológica essencial para o cérebro e o corpo. Ele atua na consolidação da memória, no equilíbrio emocional e na regulação hormonal. Dormir bem é uma das principais estratégias para o desenvolvimento cognitivo, a tomada de decisões eficaz e o controle emocional.

Durante o sono, principalmente no estágio REM, o cérebro organiza as informações adquiridas durante o dia, consolidando memórias de longo prazo. Estudos mostram que a privação de sono reduz em 40% a capacidade do cérebro de reter novas informações, segundo o neurocientista Matthew Walker (autor de Por que Nós Dormimos).

O sono também regula as emoções ao equilibrar o funcionamento da amígdala (área ligada ao processamento emocional) e o córtex pré-frontal (sistema cognitivo, responsável pelas funções executivas, como controle inibitório por exemplo). Com sono inadequado, a amígdala fica hiperativa, aumentando a reatividade emocional. Já o córtex pré-frontal perde eficiência, reduzindo o controle emocional e a tomada de decisões.

É também durante o sono profundo que o sistema glinfático remove resíduos metabólicos tóxicos do cérebro, como a beta-amiloide, associada ao Alzheimer. Sem o sono adequado, essa “limpeza” é prejudicada.

Para quem ainda não está convencido da importância de uma noite bem dormida, vale entender os riscos de uma vida sem sono adequado no curto, médio e longo prazo:

Curto Prazo (1 a 7 dias):

* Redução da atenção e foco: a memória de trabalho é comprometida, impactando tarefas simples e complexas.

* Maior irritabilidade e impulsividade: a regulação emocional é prejudicada.

* Dificuldade na tomada de decisões: a capacidade analítica diminui.

* Queda de produtividade: o cansaço gera procrastinação e erros.

Médio Prazo (Semanas a Meses):

* Aumento do estresse crônico: a falta de sono aumenta o cortisol, que gera tensão e prejudica o cérebro e a sua performance.

* Problemas de saúde mental: maior risco de ansiedade e depressão.

* Déficit cognitivo acumulado: prejuízo à memória e aprendizado contínuo.

* Imunidade enfraquecida: maior suscetibilidade a doenças virais e inflamatórias.

Longo Prazo (Anos):

* Risco cardiovascular: a privação crônica de sono aumenta em até 200% o risco de infarto e AVC.

* Declínio cognitivo e demência: o acúmulo de toxinas aumenta as chances de Alzheimer e outras demências.

* Obesidade e diabetes: a falta de sono desregula os hormônios grelina (fome) e leptina (saciedade), além de alterar a sensibilidade à insulina.

* Redução da expectativa de vida: estudos mostram que dormir menos de 6 horas por noite aumenta a mortalidade em 12%.

Por outro lado, noites de sono adequado propiciam diversos benefícios:

* Maior foco e criatividade: a capacidade de solução de problemas aumenta com um cérebro bem descansado.

* Tomada de decisões mais assertiva: o córtex pré-frontal funciona com eficiência máxima.

* Regulação emocional equilibrada: redução da reatividade emocional e aumento da empatia.

* Energia e disposição: melhor desempenho físico e mental ao longo do dia.

* Saúde mental fortalecida: redução do risco de burnout, ansiedade e depressão.

Já se convenceu da importância de boas noites de sono?

Que tal mudar seus hábitos e incorpora uma rotina que favoreça um sono reparador? Uma noite bem dormida hoje transforma seu amanhã.

Sobre a especialista

Andrea Petrillo, é sócia e mentora da Santé. Engenheira formada pela Escola de Engenharia Mauá, tem MBA em Logística e Supply Chain pela FGV e pós-graduada em Neurociência pelo Einstein. É Practitioner pela Sociedade Brasileira de PNL.

Possui mais de 17 anos de experiência em gestão de pessoas e processos, com objetivo de aumentar produtividade, lucratividade e reduzir custos.

Acredita que os melhores resultados acontecem quando o foco é colocado nos talentos individuais. Possui excelente comunicação e empatia nata, que contribuem para potencializar a performance das pessoas.