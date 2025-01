O Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana está comemorando o nascimento de uma anta macho. O filhote, ainda sem nome, nasceu em 11 de janeiro, e está em período de adaptação no recinto.

Com o nome científico de “Tapirus terrestres” e conhecido como Tapir, a anta é um animal silvestre mamífero e herbívoro.

“É a primeira cria do casal Zezinho e Amora, que estão juntos há quatro anos. A gestação foi de 13 meses”, explicou o diretor da Unidade de Parque Ecológico, João Carlos Tancredi.

A longevidade da anta é de 35 anos. O maior mamífero terrestre brasileiro pesa entre 180 e 320 quilos e tem uma coloração marrom acinzentado, mas os filhotes nascem com manchas brancas.

Nome da anta bebê

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, um concurso será realizado para eleger o nome do filhote de anta. “Estamos comemorando o nascimento da espécie e queremos compartilhar com a população este momento importante”, diz Fábio.

O novo morador do Zoo Americana ainda não está em exposição, mantido em isolamento para preservar sua saúde e bem-estar. A visitação estará disponível em breve.