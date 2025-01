A chuva forte que caiu no começo da noite em Santa Bárbara d’Oeste deixou ribeirão dos Toledos ‘até a tampa’.

Prefeitura de Santa Bárbara realiza mutirão de limpeza nos bairros Batagin e Icaraí



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Obras e Serviços e DAE (Departamento de Água e Esgoto), realizou neste sábado (25) um mutirão nos bairros Batagin e Icaraí. A ação conjunta foi marcada por serviços de limpeza, prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti, além de manutenção de vias públicas e infraestrutura.

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a roçagem em áreas localizadas na Rua Indaiá, além da remoção de entulho e inservíveis descartados irregularmente. As obras de manutenção urbana incluíram a operação tapa-buraco e a troca de lâmpadas da iluminação pública em diversas vias.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste também participou do mutirão, realizando reparos no asfalto com a preparação do solo, compactação, aplicação de brita e finalização com massa asfáltica, garantindo maior durabilidade às vias e mais segurança aos motoristas e pedestres.

Durante a ação, 255 imóveis foram vistoriados para identificar focos do mosquito transmissor da dengue pela Secretaria de Saúde. Em 41 deles, foi realizada a nebulização para conter possíveis criadouros. As equipes inspecionaram locais como calhas, caixas d’água e materiais descartados que poderiam acumular água, como pneus, garrafas e plásticos.

As equipes realizaram inspeções detalhadas para identificar focos potenciais, como calhas sujas, caixas d’água destampadas, materiais expostos como pneus, garrafas e outros recipientes que acumulam água. Em muitos locais, os criadouros foram removidos, e amostras de larvas do mosquito foram coletadas para análise. Foi identificado descarte irregular de resíduos em uma área verde próxima ao rio, contendo pneus, garrafas, plásticos e outros materiais que favorecem a proliferação do mosquito.

Em 731 imóveis, folhetos educativos foram distribuídos com orientações sobre medidas preventivas, como manter recipientes cobertos e eliminar objetos que acumulem água. Os moradores foram alertados sobre os sintomas da dengue — febre, dores no corpo e atrás dos olhos — e a importância de procurar atendimento médico imediato.

