Influencers mirins: psicólogo explica os riscos

Influencer mirim- Dificuldade de ter atenção, privação social, privação do sono e dependência que colocam em risco a saúde física e mental. Esses são alguns malefícios que o psicólogo Lucas Freire aponta como consequências do uso excessivo de telas.

Para combater essa realidade desde cedo, o especialista transforma os encantos da brincadeira “à moda antiga” em uma jornada de autoaprendizado para os pequenos no livro infantil O Leão da Bochecha de Balão e a Redescoberta do Play.

A narrativa segue um leãozinho que costumava ser alegre e sociável, mas passou a se isolar e deixou de apreciar qualquer atividade sem o celular. Para o personagem, as doses rápidas de dopamina que a hiperconectividade proporciona tiraram o brilho de outros tipos de lazer.

“Seus amigos animais o vinham chamar,

‘Leão, venha fora, vamos brincar!’

Mas o Leão não queria ir pra praça,

parecia que tudo tinha perdido a graça!”

(O Leão da Bochecha de Balão e a Redescoberta do Play, p. 11)

Contando com ilustrações em aquarela de Aline Terranova, o autor envolve sua mensagem em um enredo que prende a atenção por meio de rimas, ideais para a leitura em voz alta. Ao final da trama, o leão sonha com um jardim encantado e flores sorridentes, momento em que relembra da importância de apreciar as diversões que a natureza, os amigos e o ar livre podem oferecer.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Por trás dos ensinamentos do livro está o playfulness, conceito baseado na capacidade de incorporar o lúdico no dia a dia a fim de construir resiliência emocional e mental – e que Freire aplica de forma pioneira no Brasil. “O brincar livre foi substituído pelo celular. Isso empobrece as experiências da infância”, defende o autor.

O psicólogo explica que os primeiros 7 anos de vida são essenciais para sedimentar crenças e entendimentos sobre a vida, momento extremamente prejudicado pela limitação cognitiva e pelos danos físicos e psicológicos que a exposição às telas pode causar. Além de entretenimento ou lazer, o playfulness defende a curiosidade e o engajamento com o mundo ao redor.

Inspirado na própria vivência com o filho, o autor propõe uma reflexão às famílias e uma maneira leve e descontraída de ensinar às crianças o valor de experiências autênticas e de manter a mente curiosa. Para combater o adoecimento de futuras gerações, O Leão da Bochecha de Balão convida os leitores a pegarem o livro nas mãos, apreciarem as figuras e o momento de leitura, atitudes de quem vive o play.

—

Ficha técnica influencer

Livro: O Leão da Bochecha de Balão e a Redescoberta do Play

Autor: Lucas Freire

Editora: Tear Editora

Páginas: 28

ISBN: 978-65-86900-26-2

Preço: R$ 37,00

Link de venda: Hotmart

Sobre o autor

Lucas Franco Freire é psicólogo, professor, empreendedor, escritor e palestrante. Especialista na criação de treinamentos e programas com experiências voltados para o desenvolvimento comportamental, criatividade, resiliência e liderança. Em 20 anos de carreira, já realizou mais de 2 mil eventos, impactando mais de 100 mil pessoas. Tem como propósito, incentivar a produtividade resiliente e saudável. Fomenta ideias e provocações sobre carreira, mercado de trabalho, criatividade, inovação, resiliência e liderança através do pioneiro Método Playfulness®.