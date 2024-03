Prefeitura conclui limpeza do Viaduto Centenário

A Prefeitura de Americana realizou neste domingo (3) a limpeza do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Viaduto Centenário), no Centro.

Mais notícias da cidade e região

Para remover os detritos acumulados e desentupir as caixas de escoamento, foi utilizado o hidrojateamento do Departamento de Água e Esgoto (DAE), com um caminhão equipado com mangueiras e reservatório de água com alta pressão. Também foi realizada a lavagem do viaduto com água de reuso.

“Serviço essencial para melhorar o escoamento de água pluvial e evitar alagamento. Isso oferece mais segurança aos motoristas” disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP