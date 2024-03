Cocato lança pré campanha e apresenta chapa dia 10

Vanderlei Cocato (Republicanos) vai lançar

sua pré campanha a prefeito de Nova Odessa no próximo dia 10. O evento é ‘bancado’ pelo líder regional do partido, empresário Ricardo Molina (também pré candidato a prefeito, mas em Americana).

O evento também vai servir para que o partido apresente seu time de pré-candidatos e candidatas a vereador. O Republicanos poderá lançar até 10 nomes sendo 3 mulheres para a disputa.

O partido hoje não tem vereadores na Câmara de Nova Odessa.

Cocato tenta se inserir como nome alternativo na disputa que hoje ainda é polarizada pelo prefeito Leitinho Schooder (PSD) e pelo ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

