Presidente da CM Sumaré Hélio cola em Bolsonaro

O presidente da Câmara de Sumaré, Hélio Silva, colou no ex-presidente Jair Bolsonaro

no evento de filiações que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. Bolsonaro teria elogiado e expressado de maneira incisiva profunda admiração pelo presidente da Câmara.

JB destacou a competência e a dedicação inabalável de Hélio por Sumaré. Bolsonaro enfatizou a importância vital das relações estreitas com seu governo, evidenciando a colaboração efetiva que espera construir.

O presidente, por sua vez, emocionado, compartilhou a gratidão pela oportunidade de trocar ideias produtivas com Bolsonaro, revelando um comprometimento fervoroso em fortalecer esses laços para o benefício de Sumaré. Além disso, Hélio Silva ressaltou com fervor as valiosas conexões com o governador Tarcísio de Freitas e o influente grupo liderado pelo prefeito Luiz Dalben e pelo respeitado deputado Dirceu Dalben. Essa aliança, segundo ele, não apenas impulsionará o desenvolvimento de Sumaré, mas também abrirá portas para prosperidade em toda a região.

