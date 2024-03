PLT Nova Odessa tem 42 vagas de emprego esta segunda

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa

(e que atende no mesmo prédio do Poupatempo da cidade), está recebendo currículos para a seleção de 42 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda-feira (04/03) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Lembrando que os moradores interessados podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

ACADEMIA – Professor de Natação, Professor de Musculação, Consultora de Vendas. (3 vagas)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / OPERADOR DE MÁQUINAS – Com experiência nas funções. (2 vagas)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Para trabalhar em escola, ter conhecimento em manutenção, faz tudo. (1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Masculino, para chão de fábrica. (10 vagas)

BALCONISTA DE PADARIA – Preferencialmente com experiência em atendimento, de 25 a 45 anos, para trabalhar uma no período da manhã e outa no período da tarde. (2 vagas)

CAMAREIRA – Com experiência na função. (2 vagas)

DOMÉSTICA – Para serviços gerais da casa. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA TÊXTIL CONTRATA – Assistente de licitação, Assistente de Vendas, Engrupador, Engomador, Urdidos, Tecelão Sulzer, Mecânico Empilhadeira, Auxiliar de Logística, Costureira, Auxiliar de Qualidade. (9 vagas)

EMPRESA CONTRATA – Preparador para Pintura de Autos, Higienizador de Autos, Polidor de Autos, Montador e Desmontador de Autos. (8 vagas)

GARÇOM – Para trabalhar em hotel. (1 vaga)

