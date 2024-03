Americana deve ter “superlotação” de vereadores no PL

O Partido PL está disputadíssimo nos bastidores da política americanense. Com a ida do prefeito Chico Sardelli para a sigla, os vereadores da base estão todos “animados” para migrarem durante a janela, que começa já nesta quinta-feira e vai até 5 de abril.

O NM apurou que, pelo menos 7 vereadores da atual legislatura querem ficar/migrar para o PL.

Os que já são do partido são os vereadores Marcos Caetano, Silvio Dourado e Thiago Brochi (que se filiou na última sexta-feira). Os que querem ir são Léo da Padaria, Rovina, Leonora e Thiago Martins. O Pastor Miguel Pires também demonstra interesse em integrar a sigla.

Houve rumores de que Silvio Dourado não permaneceria, uma vez que votou pautas contra o governo na Câmara, mas o vereador esteve no evento partidário que trouxe o ex-presidente Jair Bolsonaro a Americana, na última sexta.

A questão é que toda essa turma no PL vai deixar alguns de fora para o próximo mandado, já que todos são pré-candidatos à reeleição e a sigla não vai fazer os 7.

