Homem vai preso após ameaçar a ex-mulher de morte

Um homem de 37 anos foi preso após se recusar a sair da residência e ameaçar a ex-mulher de morte. O caso ocorreu na Rua Espanha, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a polícia militar, que atendeu a ocorrência, a equipe foi solicitada via COPOM para atendimento de ocorrência de ameaça e violência doméstica. No local, a vítima relatou que gostaria que seu ex-marido saísse de sua residência, devido ele estar a ameaçando de morte e o indiciado se recusou.

As partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso.

