Prefeitura entrega reforma da quadra do Jardim Ipiranga na próxima terça

A Prefeitura de Americana entrega a reforma da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, na próxima terça-feira (26), às 17h30. O espaço recebeu melhorias no ginásio, na quadra externa e no campo de bocha, além de novos equipamentos, como quadra de areia, academia ao ar livre e brinquedão. As intervenções fazem parte de uma série de obras nos espaços esportivos de Americana.

A praça teve a pintura geral renovada, incluindo grade externa, fachada, corrimãos das rampas de acesso, paredes internas e externas do ginásio e arquibancadas. Os trabalhos incluíram também reformas nos banheiros e vestiários, nos pisos das quadras e nas instalações elétricas e hidráulicas, bem como a troca das telhas de fibrocimento, impermeabilização de laje, instalação de novos acessórios esportivos e paisagismo. O investimento foi de R$ 636 mil, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

“Estamos muito felizes em entregar mais uma Praça de Esportes reformada para a nossa população. A partir da semana que vem, a comunidade dessa região terá acesso a um espaço completamente renovado, mais moderno e confortável. É uma conquista que vai estimular ainda mais os nossos atletas e atrair novos frequentadores para esse espaço, reforçando nosso compromisso com a saúde e a qualidade de vida”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O Complexo de Bocha “Elio Apparecido Zen”, que faz parte das instalações da praça, também passou por revitalização, que incluiu o fechamento com alvenaria, pintura, instalação de iluminação e melhorias no piso. O investimento nesse espaço foi de R$ 193.841,92, sendo R$ 119.365,00 provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Vanderlei Macris, intermediada pelo vereador Lucas Leoncine, e R$ 74.476,92 de contrapartida da Prefeitura.

“A entrega dessa estrutura totalmente reformada é resultado de um planejamento eficiente e do bom uso dos recursos públicos para transformar os nossos espaços públicos. Essa obra reflete nosso compromisso em oferecer infraestrutura de qualidade e mais oportunidades de lazer e convivência para os americanenses”, comenta o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

A obra no Jardim Ipiranga será a terceira reforma de Praça de Esportes entregue pela Prefeitura de Americana em 2024, somando-se aos espaços dos bairros São Manoel e Nova Americana, concluídos no primeiro semestre. Atualmente, as obras seguem em andamento no bairro Antônio Zanaga, em fase final, e na nova praça do Santa Sofia, na região do Portal.