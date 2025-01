A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste alerta sobre a circulação de um e-mail com falsa comunicação sobre irregularidade em alvarás. As mensagens enviadas, embora possam ter informações verídicas sobre os dados cadastrais das empresas, apresentam identidades falsas como o Brasão do Município, setor responsável pelo comunicado, entre outros.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode procurar pela Secretaria de Planejamento de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do telefone (19) 3455.8242, ou pelo setor de Fiscalização de Obras e Posturas, por meio do telefone (19) 3463.7878.

Departamento de Vigilância em Zoonoses da prefeitura faz 283 mil ações de combate ao Aedes aegypti em 2024

Sem trégua para o mosquito. O Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, realizou mais de 283 mil ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 2024. No Município, as atividades de controle e prevenção ao vetor da dengue e de outras arboviroses são ininterruptas durante todo o ano.

Entre os serviços que mais se destacaram pelo Setor de Controle de Vetores estiveram 138,8 mil visitas domiciliares, 30,7 mil visitas em imóveis para controle de criadouros, 65,4 mil ações de nebulização veicular e 22.480 de nebulização portátil, 14 mil visitas para avaliação de densidade larvária (índice de breteau), 8,5 mil visitas para monitoramento de armadilhas, 1.603 ações de tratamento com larvicida, 1.238 visitas em pontos estratégicos e 430 em imóveis especiais.

As ações resultaram na eliminação e controle de 57.310 recipientes (criadouros e possíveis criadouros), sendo 56.541 com água e 769 com larvas de Aedes aegypti. Já em relação à Informação, Educação e Comunicação, foram realizadas 69 ações, que incluíram palestras em escolas, exposições e orientações em praças, parques e eventos públicos. Esse conjunto de estratégias alcançou um total de 4.851 pessoas, entre alunos, professores e população em geral.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação de cada cidadão é essencial para o sucesso do controle do Aedes aegypti. A eliminação dos criadouros nas residências e a manutenção de práticas preventivas são atitudes indispensáveis para proteger a saúde de todos.

Vale ressaltar ainda que é importante que a população receba os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxa para nenhum serviço ou produto utilizado.

Com a chegada das chuvas, os munícipes devem usar pelo menos 10 minutos toda semana para fazerem uma inspeção em seus imóveis, verificando principalmente a condição das calhas. Com os ventos e chuvas, folhas ficam acumuladas e causam o represamento da água, propiciando o ambiente ideal para proliferação do mosquito. Fazer a limpeza das calhas, a vedação de caixas d’água e dos tambores é crucial nesse período do ano.

Equipes também alertam para o cuidado com vasos de plantas, que foi o local onde os agentes mais encontraram larvas de mosquito em 2024. Vasos devem estar furados e a água deve escoar livremente. Pratos-pingadeiras devem ser eliminados e mudas de planta na água devem ser transplantadas para vaso com terra.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.

Para mais informações sobre as ações e serviços realizados o cidadão pode entrar em contato pelo telefone 3463.8099 (Controle de Vetores), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado à Estrada da Cachoeira, 1.365, no bairro São Joaquim.