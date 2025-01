Existem alguns ícones dos cassinos que quase todos reconhecem – as máquinas caça-níqueis são um deles. Embora tenham surgido no cenário dos cassinos muito mais tarde do que clássicos como Blackjack ou Roleta, não há como negar que os caça-níqueis são um dos jogos de casino online mais conhecidos atualmente.

Mas como as máquinas caça-níqueis chegaram ao ponto em que estão hoje? Um jogo de caça-níqueis moderno parece bem diferente se você o colocar lado a lado com uma das primeiras máquinas caça-níqueis. Então, vamos dar uma olhada em como os caça-níqueis evoluíram ao longo do último século e pouco, desde os primórdios mecânicos até os jogos modernos, como o Clover Rollover.

O Liberty Bell e o início das máquinas caça-níqueis

As máquinas caça-níqueis tiveram seu início nos últimos anos do séculoXIX, inspirando-se em outros jogos mecânicos e novidades que operavam em um sistema semelhante. Em 1895, um franciscano chamado Charles Fey apresentou o que se tornaria o modelo para o desenvolvimento dos Slots: o Liberty Bell.

Com três cilindros giratórios e uma seleção de cinco símbolos diferentes – ouros, copas, espadas, ferraduras e o Liberty Bell – esse jogo estabeleceu o padrão para tudo o que viria a seguir.

Diferentemente das tentativas anteriores de um conceito semelhante, o Liberty Bell apresentava um mecanismo de pagamento automático graças ao número muito menor de possíveis combinações vencedoras. A combinação que todos os jogadores queriam ver era uma fileira de três Liberty Bells alinhados, que era essencialmente o prêmio principal da época.

O surgimento da máquina de frutas

Com seu conceito central simples, o Liberty Bell foi um grande sucesso, tanto que não demorou muito para que surgissem imitadores. Isso levou a uma proliferação de jogos de caça-níqueis nos EUA, todos eles amplamente baseados no design de Charles Fey.

Como um método para se diferenciar – e em resposta às regulamentações governamentais – muitos designs mais recentes mudaram sua seleção de símbolos. Em vez de usar os naipes clássicos de cartas, esses jogos apresentavam uma variedade de frutas diferentes em suas bobinas. Em alguns casos, essas frutas eram baseadas em sabores de chicletes.

No final, as frutas se tornaram um elemento icônico da fórmula dos jogos de caça-níqueis e muitos jogos de estilo clássico ainda as utilizam atualmente.

A mudança para a eletromecânica

Os jogos de caça-níqueis permaneceram mecânicos até a década de 1960, quando os desenvolvedores puderam começar a incorporar peças eletromecânicas em seus projetos. Não demorou muito para que a maioria dos caça-níqueis trocasse suas peças mecânicas, pois os novos componentes eletrônicos permitiram a introdução de novos recursos e mecânicas de jogo mais complicadas.

No espaço de mais uma década, os jogos de caça-níqueis sofreriam outra grande mudança com o advento dos caça-níqueis de vídeo. Esses substituíram totalmente as bobinas físicas em favor de uma tela, permitindo um número maior de bobinas e símbolos animados.

A era on-line dos caça-níqueis

Como os caça-níqueis de vídeo dominaram o mercado no final do séculoXX, isso ajudou a facilitar a transição quando o jogo on-line começou a decolar. Com a jogabilidade dos caça-níqueis já convertida para o formato digital, foi relativamente fácil transferir esses jogos dos gabinetes físicos para a plataforma da Internet.

Essa mudança de formato levou a ainda mais inovação e criação no espaço dos jogos de caça-níqueis, com mais jogos novos chegando aos jogadores.

—

Um jogo de caça-níqueis moderno é muito diferente dos projetos mecânicos iniciais de Charles Fey. Mas, embora o que esteja acontecendo por trás da tela seja diferente, o núcleo simples dos jogos continua o mesmo.