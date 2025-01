Veja Top 10 das rádios em 2024

Contagem regressiva para o carnaval: Médico comenta procedimentos estéticos queridinhos das rainhas de bateria

Tratamentos para a “bananinha” abaixo do bumbum, próteses de silicone, bioestimuladores de colágeno entre outras ferramentas, as estrelas da avenida como Fabíola Andrade, Viviane Araújo e Erika Schneider encaram maratona de preparação e o cirurgião Luiz Haroldo Pereira, membro e Ex-presidente da SBCP explica

Os tambores já estão aquecendo para a avenida se iluminar ao som das escolas de samba e as estrelas do carnaval já começaram a se preparar. Entre dieta, treinos intensos na academia e ensaios, as musas e rainhas de bateria também já estão recorrendo aos retoques finais com procedimentos estéticos. Segundo o Dr. Luiz Haroldo Pereira, membro e ex-presidente da SBCP, o momento é ideal para ter uma recuperação perfeita até março.

Os campeões de busca nessa fase são as próteses de silicone nos seios, unânimes entre as rainhas, o bioestimulador de colágeno queridinho de Sabrina Sato, Andréa Andrade e Fabíola Andrade e claro, a lipoaspiração, já realizada por Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Carla Prata.

“Os procedimentos estéticos evoluíram muito e hoje a recuperação é bem rápida, podendo levar 24 ou 48 horas. No entanto, para quem se prepara o ano todo para expor o corpo na avenida, o ideal é começar desde já, para ter o resultado final sem qualquer inchaço até o carnaval”, diz o médico.

A “bananinha” abaixo do bumbum foi a queixa de Juju Salimeni e Andréa de Andrade, por exemplo. Segundo o médico, primeiro é necessário identificar cada caso para tratar, porque nem sempre se trata de acúmulo de gordura. “Precisamos identificar se a ‘banana’ é verdadeira ou falsa para saber se o tratamento será com lipoaspiração ou com preenchimento de gordura ou ácido hialurônico concentrado na região interglútea”, afirma.

Sabrina Sato também já confirmou presença na avenida. Além das próteses de silicone, Sato já afirmou apostar sempre nos bioestimuladores de colágeno no bumbum e abdômen, além dos preenchimentos na face.

Queridinho entre as famosas, o bioestimulador de colágeno é a melhor solução para quem quer só dar um retoque nas celulites e flacidez. “A remodelação é feita com ácido hialurônico concentrado, que provoca a bioestimulação. Não é algo duradouro, porém tem um bom e rápido resultado, é sempre um sucesso no carnaval”.

Já Carla Prata, assim como Yasmin Brunet, que já desfilou, revelou que sofre de lipedema, condição que além dos sintomas dolorosos nas pernas, provoca acúmulo de gordura e celulites. Para solucionar a parte estética, a bailarina apostou em uma lipoaspiração nas coxas, procedimento que também já foi feito por Paolla Oliveira.

“A lipo não é o primeiro tratamento para o lipedema, mas é a ‘cereja do bolo’, no final, quando a paciente precisa tirar aquele excesso. Gosto de usar o endolaser para uma melhor retirada da gordura e um bom resultado”, explica o médico.