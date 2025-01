Esposa de Piovezan, Fernanda agora assume Fundo Social de Santa Bárbara

Fernanda Rizzo Piovezan, esposa do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), decidiu neste segundo mandato assumir o Fundo Social de Solidariedade do município.

Leia + sobre política regional

O anúncio foi feito no dia 1º de janeiro, durante a cerimônia de posse. “Foi uma vontade minha, eu já vinha pensando em estar mais perto das meninas do Fundo Social. Tenho certeza que vou conseguir somar e conseguir ampliar ainda mais as nossas ações, essa é a minha vontade”, disse Fernanda ao NM.

Fernanda ainda disse que precisa fazer um levantamento do trabalho realizado na pasta, mas que deve priorizar o trabalho com as crianças e idosos.