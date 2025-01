A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, é a primeira empresa brasileira a receber certificações internacionais de sustentabilidade para a lignina kraft (Ecolig®) e a celulose microfibrilada (Biofiber®). Os bioprodutos da companhia passam a integrar a lista de matérias-primas 100% de base biológica, atestadas pelo Programa BioPreferred, desenvolvido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês).

O objetivo do Programa BioPreferred é estimular o desenvolvimento, a compra e o uso de produtos de base biológica para reduzir a utilização de derivados do petróleo e seus impactos ambientais.

Além disso, a Biofiber® também acaba de ser aprovada como matéria-prima pelo padrão COSMOS/ECOCERT, conjunto de normas e diretrizes desenvolvido para garantir que os produtos cosméticos sejam produzidos de maneira sustentável. A avaliação reforça a comprovação de segurança e confiabilidade da celulose microfibrilada da Suzano para utilização nesse segmento.

“A certificação do USDA para nossos bioprodutos é um marco significativo para a Suzano. Este reconhecimento não apenas valida nossos esforços contínuos em inovação e sustentabilidade, mas também reforça nosso compromisso com a produção de soluções que respeitam o meio ambiente e atendem aos mais altos padrões internacionais. Estamos orgulhosos de contribuir para um futuro mais sustentável e oferecer soluções seguras e confiáveis aos nossos clientes e à sociedade”, diz Miguel Sieh, diretor de Novos Negócios da Suzano.

Além das certificações adquiridas recentemente, a composição da Biofiber® também foi atestada pela metodologia OECD 301B, gerida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que auxilia os países a desenvolverem e harmonizarem métodos para avaliação de produtos químicos. Já a Ecolig® é certificada pela TUV Áustria por sua composição compostável, em ambiente doméstico e industrial. “A vantagem de um produto biodegradável ou compostável é sua decomposição mais fácil, reduzindo o acúmulo de resíduos em aterros e a potencial poluição, além de colaborar com ciclos biológicos e a economia circular”, ressalta Sieh.

A Ecolig® e a Biofiber® são produzidas no Brasil, a partir do eucalipto cultivado de forma responsável pela Suzano. Ambas possuem múltiplas funcionalidades, enquanto a lignina serve como uma alternativa sustentável e de alta performance a aditivos químicos e antioxidantes de origem fóssil, a celulose microfibrilada atua como agente de reforço, retenção, supressão, modificador reológico, além de agente de barreira à gordura e oxigênio e estabilizador de soluções.

