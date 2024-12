Prefeitura troca radares de lugar e instala novos em Americana; veja pontos

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), deu início a uma alteração na localização de radares e implantação de novos equipamentos no município. Nove pontos deixarão de ser monitorados, enquanto 15 endereços passarão a contar com a fiscalização, que inclui controle de velocidade de veículos e avanço de sinal vermelho. O trabalho começou nesta quarta-feira (4), na Avenida Antônio Pinto Duarte.

Ainda não há data definida para o início da operação dos novos radares. Após a instalação, haverá um período de testes e aprovação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). O início da fiscalização será previamente divulgado.

“Os pontos que deixarão de contar com os equipamentos atingiram o objetivo dos radares, que é a redução no número de acidentes. Os novos pontos serão necessários para a educação dos motoristas e a redução em casos de ocorrências de trânsito”, explica o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os equipamentos da Avenida Unitika, Rua Guilherme Schimidt, Avenida Raphael Vitta, Estrada Ivo Macris (Sobrado Velho) e Avenida da Saúde no cruzamento com a Rua Orlando Dei Santi serão realocados para a Avenida de Cillo nº 1.155 (sentido bairro/centro), Avenida Giaconda Cibin (sentido bairro/centro), Avenida São Jerônimo cruzamento com a Avenida Europa, Avenida Abdo Najar (centro/bairro) e Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária).

Os novos aparelhos de fiscalização serão instalados no semáforo do cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte e Avenida da Saúde (centro/bairro); semáforo do cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Cibin; semáforo do cruzamento da Avenida Monsenhor Bruno Nardini e Rua Igaratá; Avenida Campos Sales (bairro/centro), próximo ao nº 508; Estrada Ivo Macris (dois sentidos), próximo ao Casarão; Avenida São Jerônimo, próximo ao número 2.473 (centro/bairro); e Avenida Nove de Julho (dois sentidos), próximo ao Lar São Vicente de Paulo.

Equipamentos que serão retirados:

Avenida Unitika – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Rua Guilherme Schimidt – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida Raphael Vitta – dois sentidos (controle de velocidade – 50 km/h)

Estrada Ivo Macris, nº 1.080 – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida da Saúde x Rua Orlando Dei Santi – (controle de velocidade – 50 km/h e avanço de sinal vermelho)

Novos pontos:

Avenida de Cillo, nº 1.055 – bairro/centro (controle de velocidade – 50 km/h)

Avenida Giaconda Cibin – bairro/centro (controle de velocidade – 50 km/h – e avanço de caminhões acima de três eixos)

Avenida Europa x Avenida São Jerônimo – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Abdo Najar – centro/bairro (controle de velocidade – 50 km/h)

Avenida Antônio Pinto Duarte x Avenida da Saúde – centro/bairro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária) – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Europa (Tiro de Guerra) – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Monsenhor Bruno Nardini x Rua Igaratá – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Campos Sales, nº 508 (controle de velocidade – 60 km/h)

Estrada Ivo Macris – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida São Jerônimo, 2.473 – centro/bairro (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida Nove Julho, 742 – dois sentidos (controle de velocidade – 50 km/h)