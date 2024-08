Prefeituráveis declaram entre R$ 176 mil e R$ 400 mil em Sumaré

Os prefeituráveis de Sumaré declararam à Justiça Eleitoral possuírem totais de bens que variam entre R$ 176 mil e R$ 400 mil.

Cinco moradores da cidade (4 homens e uma mulher) disputam a primeira eleição da história da cidade com segundo turno.

Abaixo a lista do total de bens declarados por cada um dos 5 candidatos a prefeito da cidade.

Éder Dalben Total em Bens:R$ 211.586,31

Ana Cléia Total em Bens:R$ 400.000,00

William Souza Total em Bens:R$ 243.500,00

Henrique do Paraíso Total em Bens:R$ 176.596,44

Toninho Mineiro Total em Bens:R$ 347.139,34

Prefeiturável desistiu semana passada

Pré-candidato a prefeito de Sumaré, Guilherme Dall’Orto (Podemos) foi o primeiro prefeiturável a deixar a corrida. Ele declarou apoio a Henrique do Paraíso e seu vice, André da Farmácia. Essa aliança tem como objetivo unir forças para construir uma Sumaré mais inclusiva e próspera

A decisão de Dall’Orto é vista como um impulso significativo para a campanha de Henrique e André, que já contava com um apoio expressivo de importantes figuras políticas. Com a adesão de Dall’Orto, a candidatura de Henrique do Paraíso se fortalece ainda mais, ampliando sua base de apoio e consolidando-se como uma das principais forças na corrida eleitoral.

O apoio de Guilherme Dall’Orto se soma ao já declarado respaldo de personalidades como o governador Tarcísio de Freitas, o deputado federal Nikolas Ferreira, a deputada Carla Zambelli e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, entre outros. Com essa coalizão, Henrique e André reforçam sua proposta de governar para todos os cidadãos de Sumaré, apresentando-se como a melhor opção para liderar a cidade rumo ao futuro.

