Prêmio Coffee of the Year 2024 tem recorde de amostras inscritas e vencedor será revelado na Semana Internacional do Café

Criado em 2012, o prêmio Coffee of the Year reconhece os melhores produtores brasileiros de café e tem o objetivo de incentivar a produção de alta qualidade, atendendo aos regulamentos nacionais e internacionais de boas práticas de produção, permitindo maior eficácia na conquista de novos mercados e consolidação dos atuais. Além de agregar mais valor aos cafés e, consequentemente, sustentabilidade à cadeia produtiva.

O processo começa com o recebimento das amostras enviadas pelos produtores, que são submetidas a um processo de avaliação por uma Comissão de Julgadores, formada por especialistas. A edição deste ano bateu recorde de inscritos, com 570 amostras. De todas as amostras enviadas, são selecionadas as melhores, sendo 150 de arábica e 30 de canéfora.

As 180 amostras selecionadas seguem para a fase final, que acontece durante a Semana Internacional do Café. Elas são disponibilizadas para prova voltada à comercialização dos cafés na sala de Cupping&Negócios. Dessas amostras, as 10 melhores de arábica e as cinco melhores de canéfora participam do voto popular, por meio da degustação às cegas feita no método filtrado, nas garrafas térmicas distribuídas no espaço Coffee of the Year do evento.

Por fim, no último dia da SIC, 22 de novembro, no Grande Auditório Robério Silva, acontece a esperada cerimônia de premiação, durante a qual são revelados os melhores 10 produtores de arábica e os cinco de canéfora, em ordem de classificação. Todos esses finalistas recebem Certificado de Participação. Já os grandes vencedores (primeiro lugar arábica e primeiro lugar canéfora) levam troféu e certificado de campeão.

Logo após o anúncio, ocorre o Cupping dos Campeões, uma rodada de negócios exclusiva com os cafés e produtores campeões. Na edição de 2023, os ganhadores das categorias arábica e canéfora receberam propostas de 8 mil e 10 mil reais por saca, respectivamente.

“A SIC é um espaço de encontros, conexões e acessos a novos mercados, que fomentam o setor do café brasileiro e o COY, que se tornou referência neste mercado, representa uma ferramenta de promoção e valorização dos melhores cafés e produtores, colaborando com a divulgação de novas origens do café e reconhecimento do produtor. É sempre incrível conhecer novos cafés acompanhados de novas histórias”, comenta Caio Alonso Fontes, diretor da Espresso&CO, um dos realizadores do evento.

O prêmio Coffee of the Year acontece durante a Semana Internacional do Café, mais importante evento do setor no Brasil e um dos principais do mundo. Esta 12ª edição acontece entre 20 e 22 de novembro, e reúne no Expominas, em Belo Horizonte, produtores de todo o país e compradores de diversas partes do mundo, reforçando que o Brasil é, mesmo, o país do café.

Desde seu lançamento, em 2013, a SIC gera grandes oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro, mirando tanto o mercado nacional quanto o internacional. Neste ano são esperadas mais de 20 mil pessoas de até 40 países, além de 60 milhões de reais movimentados em negócios.

Sobre Semana Internacional do Café (SIC)

A Semana Internacional do Café, nascida em 2013, na cidade mineira de Belo Horizonte, é uma das maiores feiras de café do mundo. A SIC, como é conhecida, tem o objetivo de promover o café brasileiro para o Brasil e para o mundo, mostrar o que há de mais inovador no mercado, contar histórias, trocar conhecimento, gerar conexões, impulsionar negócios e ampliar as oportunidades para toda cadeia cafeeira. Em sua programação, inclui diversos expositores e conteúdo de ponta em forma de palestras, cursos, workshops, competições, pesquisas e degustações orientadas. Com foco em negócios e B2B, reúne diversos profissionais dos setor do café. Desde grandes produtores àqueles que estão se preparando para abrir a própria cafeteria. Além de representantes de empresas que atuam em todas as etapas da cadeia produtiva (seleção, processamento e embalagem do grão), agrônomos, mestres de torra, baristas e representantes de setores complementares, como o de leites vegetais. Já em sua 12ª edição, traz como tema central “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”.

