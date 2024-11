Mês da prematuridade: Cuidados humanizados marcam a data na Unimed

Neste mês, celebramos o Dia Mundial da Prematuridade, comemorado em 17 de novembro, data fundamental para refletirmos sobre a importância do cuidado e do suporte às famílias de bebês prematuros.

Com um serviço de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal desde 2001, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana se destaca na região por oferecer cuidado e tecnologia, proporcionando o desenvolvimento saudável dos bebês e orientações às famílias.

É o caso do paciente Miguel Cerqueira, que nasceu com apenas 24 semanas de gestação e pesando 650 gramas, o que é considerado prematuridade extrema.

Durante os três meses em que ficou internado, Miguel recebeu o acompanhamento dos pais todos os dias, incluindo o período da noite. O bebê fez duas cirurgias de fotocoagulação e chegou a ser diagnosticado com perda de visão em um dos olhos, mas após a recuperação da última cirurgia, voltou a enxergar, superando novamente as expectativas dos médicos.

“Foi uma vitória da equipe e dos pais, que estiveram presentes, possibilitando que o bebê sempre recebesse leite materno. O contato entre mãe e bebê é essencial para a recuperação e o bem-estar da criança e na Unimed incentivamos essa prática que proporciona vínculos afetivos fundamentais para o desenvolvimento emocional e físico dos recém-nascidos” disse a Dra. Eliane Avólio Siqueira, pediatra e coordenadora médica da UTI Neonatal.

Para a família, a internação de Miguel foi marcada por um processo gradual de adaptação e superação. Devido à gravidade do caso, eles enfrentaram o desafio de não poder segurá-lo no colo durante todo o primeiro mês de vida, a fim de preservar seu bem-estar.

“Fui pegar ele faltando quatro dias para fazer um mês. Foi demais, fiquei muito emocionada. Imagina você ter um filho e não poder fazer nada, não poder pegar?”, recordou Mayra Cerqueira, mãe do Miguel.

Agora que já teve alta hospitalar, o bebê segue com os cuidados em casa e está se desenvolvendo bem.

Projeto Polvo do Amor

Implementado na Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana há mais de seis anos, o projeto dos polvos amigurumis, feitos de crochê, tem como objetivo proporcionar um tratamento mais tranquilo aos bebês internados.

No Hospital Unimed Americana, os polvos são recebidos por meio de doações e sempre são esterilizados antes de serem entregues. A iniciativa traz muitas vantagens para a recuperação dos bebês, já que os polvos se tornam seu primeiro brinquedo.

Segundo a coordenadora da UTI Neonatal, Andresa Souza, eles ajudam a acalmar e confortar os bebês. “Os tentáculos simbolizam o cordão umbilical e, ao brincar com eles, os bebês são menos propensos a tirar o cateter ou a sonda. Os pais ficam muito emocionados porque sentem o carinho”, disse ela.

Estrutura

A UTI Neonatal, localizada no Hospital Unimed Americana, conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, sete leitos, ventilação mecânica e equipamentos com tecnologia de ponta, que garantem um ambiente seguro e acolhedor para os bebês, o que possibilita índices elevados de sobrevida.

