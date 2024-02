Preso após roubar fios de cobre de internet do poste

Um homem de 38 anos foi preso após roubar fios de cobre de um poste de iluminação pública no bairro Brieds, próximo ao Nova Americana, na noite desta quinta-feira.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe estava em patrulhamento quando foi solicitada via rádio pelo controle de operações a comparecer no endereço do fato, pois no local havia um indivíduo, de shorts na cor bege e sem camisa, removendo um cabo de fio do poste de iluminação pública.

Já no local, a equipe não localizou o suspeito, porém localizaram um alicate de corte da marca BRASFORT, cabo amarelo e preto, que estava no chão próximo ao poste e um pedaço de fio pendurado no mesmo.

Realizando diligências nas imediações e no cruzamento das vias, Rua dos Anturios com Rua da Prata, aproximadamente oitocentos metros do local, em uma vegetação, foi localizado o auxiliar de escritório, de 38 anos, nas características informadas, próxima de uma fogueira.

Nessa fogueira estava um pedaço de fio com aproximadamente três metros de comprimento já danificado pelo fogo, não sendo possível identificação, porém com características semelhantes ao que foi subtraído do local dos fatos. Indagada, a parte abordada confirmou ter retirado uma parte do fio do local além de estar em situação de rua, não ter parentes residentes na cidade e ter perdido todos seus documentos.

Após contato via telefone com a delegacia, o controle nos informou que não haveria a necessidade de perícia no local. Diante dos fatos, utilizamos as algemas devido o receio de fuga e o indivíduo e o material aprendido foram conduzidos à C.P.J.

Compareceu na delegacia como representante preposto da empresa VIVO, a qual reconheceu o cabo telefônico apreendido como de propriedade da empresa.

Diante dos fatos, a autoridade policial deliberou pela realização do serviço de perícia pelo local dos fatos e, após elaboração dos trâmites da polícia Judiciária, o indivíduo foi autuado em flagrante por Furto Qualificado e recolhido à Cadeia Pública de Sumaré.