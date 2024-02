A partir dessa sexta-feira (23), começam as disputas do ISA Games, evento de surf classificatório para as Olimpíadas de Paris que irá reunir os melhores surfistas de diversas nacionalidades buscando uma vaga Olímpica. Visando reforçar a equipe especializada no esporte, Pedro Scooby irá integrar o time da Cazé TV, um dos maiores canais de streaming da atualidade, durante o ISA Games e nas Olimpíadas de Paris para as transmissões de surf.

Durante o último mês, Scooby venceu o Nazaré Tow Surfing Challenge, o principal campeonato de ondas gigantes do mundo, junto com seu compatriota Lucas Chumbo. Além de ser um dos maiores nomes do surf de ondas gigantes no planeta, Scooby tem se destacado cada vez mais como um comunicador, evoluindo e se descobrindo na profissão.

Além dos recentes trabalhos com a Cazé TV – ele já havia comentado os jogos panamericanos de Santiago, no ano passado -, o surfisra também se destacou como comentarista dos canais SporTV durante a WSL em 2023, nas etapas de Jeffreys Bay e Teahupoo, acrescentando à transmissão experiências de um atleta que já surfou nesses locais.

Recentemente, Scooby também ganhou seu próprio programa no Podpah, um dos maiores podcasts do país, alcançando a marca de 20 episódios no ar e com diversos vídeos com mais de 1 milhão de views. No Podpah Visita, como é chamado o programa, Scooby conhece a casa de diversas personalidades e mostra um pouco de suas intimidades, além de visitar eventos, locais históricos, campeonatos e muito mais.

SOBRE PEDRO SCOOBY

Nascido no bairro de Curicica, Rio de Janeiro, Pedro Henrique Mota Vianna, mais conhecido como Pedro Scooby, de 35 anos, se tornou um dos maiores surfistas de ondas gigantes do mundo. Atualmente, é campeão do Nazaré Tow Surfing Challenge, principal competição do surf de ondas gigantes, que também o premiou como atleta de destaque pela maior nota da competição; além de ter sido indicado ao Big Wave Awards 2022, o “Oscar” do surf de ondas gigantes, como finalista nas categorias de maior onda surfada e surfista do ano. Além de ser uma potência do esporte, Pedro Scooby também possui projetos que englobam sustentabilidade, moda e, claro, surf. O surfista é patrocinado pelas maiores e mais diversas marcas de esporte e lifestyle, como a Red Bull, Oakley, Bulgari, Bet Nacional e Corona. Como empreendedor, o atleta é sócio da Mamba Water, a primeira marca de água brasileira em lata, que carrega o propósito de levar água potável para regiões carentes, a cada lata vendida.