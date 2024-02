Márcia Sensitiva prevê um 2024 crítico

Márcia Sensitiva e 2024

Depois de alcançar mais de 54 milhões de visualizações no YouTube, em 2023, a rede de farmácias Pague Menos dá início à nova temporada do PodSempre, o vídeocast que traz informações sobre a saúde e o bem-estar dos famosos. E já pensando no alinhamento perfeito com as expectativas para o novo ano, a primeira convidada de 2024 é Márcia Fernandes, que se tornou conhecida como Márcia Sensitiva, por conta de suas previsões e dicas astrológicas que deram origem a memes.

No bate-papo, a médium traz previsões sobre possíveis epidemias, além de dicas para os diversos signos do zodíaco, desde saúde até beleza. A especialista em astrologia, que já alcançou mais de 5 milhões de seguidores nas suas redes sociais, compartilha ainda experiências pessoais relevantes relacionadas a cuidados preventivos e qualidade de vida. O episódio foi ao ar nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, às 12h, no canal do YouTube da rede.

O ponto alto da conversa com a nova apresentadora, Juliana Oliveira, responsável por conduzir as entrevistas nesta nova fase, abordou um dos assuntos mais comentados ultimamente nas mídias sociais: a previsão de epidemias em 2024. Segundo Márcia, o planeta Saturno exercerá uma influência significativa sobre a saúde dos diferentes signos do zodíaco. Com isso, está previsto um aumento das doenças relacionadas à pele, bem como a possibilidade de epidemias, como a dengue, que já tem registrado alta de casos desde o final de 2023.

Além de um aumento no nível de estresse para muitas pessoas, questões dentárias, unhas e cabelo podem demandar atenção especial da população.

Por outro lado, Márcia destaca que será um ano de sorte para os signos de Capricórnio, Aquário, Virgem e Touro. Além disso, afirma que este ano é regido por São Miguel Arcanjo. “Leão é filho de São Miguel Arcanjo, então vai ser muito bom para ele. Já quem comanda o planeta é São Lázaro, santo dos animais. Então, Virgem e Capricórnio que são filhos de São Lázaro vão se dar bem também”, explica.



Neste ano, há ainda uma tendência de as pessoas questionarem profundamente suas próprias vidas e prioridades, o que as deixarão mais propensas a se sentirem sobrecarregadas e ansiosas. Isso porque, Saturno, que é associado à seriedade e introspecção, influenciará o período. No entanto, essa pressão também pode levar a um maior autocuidado e reflexão sobre o bem-estar pessoal. É provável que as pessoas comecem a prestar mais atenção em si mesmas e em suas necessidades físicas e emocionais, buscando formas de lidar com o estresse e promover uma saúde geral mais equilibrada.

O amor de cada signo: quando questionada sobre o signo mais amoroso, a especialista em astrologia e numerologia reforça que são dois: Câncer e Peixes. “Os nascidos sob o signo de Peixes sofrem porque querem se casar. A mulher de peixes, por exemplo, se pega um homem para cuidar, se torna a mãe dele”. Já o signo que mais se separa é o de Áries. “O ariano ou ama ou odeia. Ele vira uma página muito rápido. Não tem romantismo nenhum. Ele não é frio, mas para ele é tudo rápido na vida dele. Então ele se casa, separa e não sofre. Diferente da Canceriana, por exemplo”. Outro que não se deixa levar tanto pelo amor, sendo o mais frio do zodíaco é Aquário. “Ele é gelado e é difícil amar. Não é que ele não te ama, mas ele é muito frio e prático”, explica.

A posição dos astros influencia os signos: Márcia explicou ainda o funcionamento dos ascendentes nos signos do zodíaco. Segundo ela, o signo solar representa quem a pessoa realmente é, já o ascendente indica como a pessoa é vista por aqueles que a rodeiam. Geralmente, o ascendente se torna mais proeminente após os 28 anos, momento em as características desse signo se sobressaem nas pessoas. “Alguém de Gêmeos com ascendente em Peixes pode tornar-se mais emotivo e sério após os 28 anos, assumindo as características do seu ascendente”, exemplifica.

Ela também discutiu a importância da posição da Lua, que indica a área da vida onde a pessoa se sente mais confortável e onde a alma realmente deseja estar. Márcia compartilhou que sua Lua está em Escorpião, o que a faz sentir-se bem ao trabalhar com espiritualidade, já que todos os escorpianos são intuitivos.

Como tudo começou e o cuidado com a saúde: desde os cinco anos de idade, quando começou a frequentar o centro espírita com sua família, Márcia sempre teve uma sensibilidade especial. Seu pai e sua avó também possuíam essa capacidade sensitiva, o que sugere uma possível hereditariedade familiar. Ela explica que todos são médiuns e sinaliza que a glândula pineal localizada no meio da testa é a responsável por facilitar essa comunicação com o Universo. “A vida inteira estudei o tema e soube que a pineal, responsável pela comunicação dos seres humanos com o Universo, é mais usada por quem tem mediunidade. Agora, a Ciência provou que quando você está triste, olha para cima e pede ajuda para Deus ou ainda começa a orar, se ajoelha, essa glândula começa expandir. E eles deram o nome de ponto de Deus para essa glândula”. Ela ainda ressalta que a sua vida é uma verdadeira história com o invisível.

Segundo a especialista, os signos mais propensos à vidência são Virgem, Libra e Escorpião. “Libriano, se ele chegar aqui e falar para você que está vendo algo, realmente, pode acontecer algo que ele comentou. Ele é vidente. Então, tem gente que se passa por louco por agir assim”, finaliza.

E sabia que os virginianos são conhecidos por serem o signo que mais recorre a medicamentos do zodíaco? Segundo a terapeuta holística, as pessoas deste signo têm uma inclinação para medicamentos e geralmente vivem até idades avançadas, pois estão sempre cuidando de sua saúde. “Não sou do signo de Virgem, mas a vida inteira eu tomei remédio. Eu não tenho mais a glândula tireoide, então, tomo remédio para dormir. Eu sou ansiosa, uso remédio para ansiedade. Eu faço o controle de sangue uma vez por ano para saber que vitamina me faltam. Para mim, remédio não é só para tirar dor, acho que vitamina é uma forma de tomar remédio”, reforça Márcia.

Ela enfatiza que já foi hospitalizada por uma semana devido a um episódio de amnésia grave, que posteriormente foi diagnosticado como deficiência de vitamina D. Durante essa internação, exames neurológicos revelaram a presença de dois aneurismas pequenos, provavelmente congênitos. No que diz respeito à sua saúde geral, a sensitiva há mais de quatro décadas destaca que, durante uma palestra, experimentou fortes dores na perna, resultando em uma visita ao hospital onde foi diagnosticada com trombose, atribuída ao excesso de peso que ela carregava naquela época. “A gente tem que se cuidar. Sou a favor do remédio. Sempre tomei remédio e sempre me cuidei”, reforça.

