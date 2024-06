Preso em flagrante agredindo a mulher com capacete

Um motoboy de 32 anos foi preso no último dia 30 após ser flagrado agredindo sua companheira, doméstica de 39 anos, no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, foi flagrado pelos policiais o autor agredindo sua amásia com socos e golpes com um capacete. Com o apoio de outra equipe, houve a intervenção entre as partes.

Indagado sobre o motivo das agressões, o homem alegou que estava apenas se defendendo da sua mulher e que ela teria dado início às agressões. Em contato com a vítima, a mesma alegou que seu amásio, o qual está junto há oito meses, começou as agressões após ter discutido pelo fato dela ter pedido o carregador do celular, declarou, ainda, que as agressões estavam ocorrendo desde o dia anterior.

A vítima apresentou lesões aparentes pelo corpo; região da perna esquerda, costas, pescoço e na face, sendo conduzida ao pronto socorro Dr. Edison Mano, onde foi atendida. Ocorrência conduzida ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante de violência doméstica, permanecendo o autor à disposição da justiça.

