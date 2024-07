Prefeitura abre processo seletivo para 106 vagas nos cursos livres da Escola de Música

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta quarta-feira (3) as inscrições para o processo seletivo para novos alunos em 18 cursos livres da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. Ao todo, são 106 vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de julho, juntamente com a prova da primeira fase, exclusivamente de forma online, no banner rotativo na página inicial do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Para o curso Coral Infantil, a inscrição deverá ser realizada presencialmente na secretaria da Escola Municipal de Música, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 12h30 às 17h. As vagas específicas deste curso serão preenchidas por ordem de chegada.

“Os cursos da Escola Municipal de Música, mantida pela Prefeitura, são de alta qualidade e formam músicos excelentes. Queremos convidar todos que desejam tocar algum instrumento ou mesmo cantar em um coral a participar do processo seletivo”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Confira a lista de cursos oferecidos:

ACORDEON

Vagas: 1

Aulas: quarta-feira, às 15h

Idade mínima: 10 anos

Iniciante

BANDA SINFÔNICA VILLA-LOBOS

Vagas: 4

Ensaios: segunda-feira, das 20h às 21h30

Instrumentos com vaga: bateria/percussão (necessário saber ler partitura) e trompete

Pré-requisito: Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento

Intermediário e avançado

BATERIA

Vagas: 2

Aulas: terça-feira, período da tarde

Idade mínima: 12 anos

Iniciante

CLARINETA

Vagas: 5

Aulas: segunda-feira, às 14h e 20h; e sexta-feira, às 9h, 10h e 13h

Idade mínima: 12 anos

Iniciante

CORAL INFANTIL

Vagas: 15

Aulas: segunda-feira, das 16h às 17h

Idade: de 8 a 12 anos completos

Iniciante

CORDAS FRICCIONADAS COLETIVA (Violino, Viola de Orquestra, Violoncelo e Contrabaixo Acústico)

Vagas: 20

Aulas: quarta-feira, das 16h às 18h

Idade: de 9 a 17 anos

Iniciante

CONTRABAIXO ACÚSTICO

Vagas: 3

Aulas: segunda-feira, 10h30; terça-feira, às 9h; e quinta-feira, às 8h

Idade mínima: 10 anos

Iniciante e intermediário

FLAUTA TRANSVERSAL

Vagas: 8

Aulas: segunda-feira às 10h, 14h ou 14h45; terça-feira às 8h, 9h e 9h30; quarta-feira, às 19h30 e 20h15

Idade mínima: 10 anos

Iniciante

ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA-LOBOS

Vagas: 15

Ensaios: quarta-feira, das 19h às 21h

Instrumentos com vaga: violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo acústico, oboé, fagote, trompa, trombone e tuba

Pré-requisito: Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento

Intermediário e avançado

PIANO

Vagas: 3

Aulas: terça-feira, às 13h e 14h; e quinta-feira às 12h

Idade mínima: 10 anos

Iniciante e intermediário

PERCUSSÃO – RITMOS BRASILEIROS

Vagas: 6

Aulas: quarta-feira, das 20h às 21h45

Idade mínima: 16 anos

Iniciante

SAXOFONE COLETIVO

Vagas: 5

Aulas: quinta-feira, das 17h às18h30

Idade: de 11 a 14 anos

Iniciante

SAXOFONE

Vagas: 3

Aulas: quinta-feira, às 13h45 e 16h; e sexta-feira às 8h

Idade mínima: 10 anos

Iniciante e intermediário

TROMBONE

Vagas: 2

Aulas: segunda-feira, às 13h; e terça-feira, às 11h

Idade mínima: 14 anos

Iniciante e intermediário

TROMPA – PRÁTICA COLETIVA

Vagas: 1

Aulas: segunda-feira, das 19h às 20h.

Idade mínima: 12 anos

Intermediário e avançado

VIOLA DE ORQUESTRA

Vagas: 4

Aulas: segunda-feira, às 10h e 11h; e terça-feira, às 15h e 16h

Idade mínima: 14 anos

Iniciante e intermediário

VIOLÃO CLÁSSICO

Vagas: 5

Aulas: segunda-feira, às 9h e 10h; e terça-feira, às 8h, 9h e 13h

Idade mínima: 14 anos

Iniciante e intermediário

VIOLONCELO

Vagas: 4

Aulas: segunda-feira, às 9h, 10h e 15h45; terça-feira, às 11h

Idade mínima: 12 anos

Iniciante e intermediário

A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 24 de julho, também no site da Prefeitura de Americana. Os candidatos aprovados receberão um e-mail com a data e o horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, nas dependências da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. A lista geral de aprovados será conhecida no dia 5 de agosto.

Os candidatos aprovados serão contatados por e-mail, para que realizem a matrícula na escola entre os dias 5 e 9 de agosto de 2024. As aulas terão início no dia 12 de agosto.

