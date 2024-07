Procon de Americana recomenda atenção na troca de óleo

O Procon alerta a população em razão de reclamações de prática abusiva na prestação de serviço de troca de óleo ou fluídos automotivos em estabelecimentos de Americana.

De acordo relatos recebidos pelo serviço de defesa do consumidor, geralmente mulheres ou pessoas idosas informam que ao abastecerem seus automóveis foram abordadas por funcionários alegando suposto vazamento em seus veículos, sendo induzidas a realizar a troca dos fluidos com máxima urgência e, após a execução do serviço, foram surpreendidas com a cobrança de valores acima da média.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 40, estabelece que o fornecedor de serviços é obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, condições de pagamento e o prazo de execução. E somente é permitida a realização do serviço após autorização expressa (assinatura) do consumidor na ordem de serviço.

O órgão recomenda que a pessoa desconfie de urgências e antes de tomar qualquer decisão verifique atentamente a situação. E mesmo que seja necessária uma resolução imediata, não ceda às pressões. Em caso de dúvida, procure uma oficina de confiança, faça orçamentos antes, pois assim poderá saber qual o custo do serviço e dos produtos de fato. Após realizado o serviço, peça a nota fiscal e guarde junto com o orçamento e a cópia da ordem de serviço, pois em caso de problemas estes documentos serão essenciais para solicitar a garantia.

O Procon de Americana fica nas dependências do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou pelo telefone 151.

