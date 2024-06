Professoras de Santa Bárbara participam de formação sobre autismo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação

promoveu a formação “Manejo Comportamental no Transtorno do Espectro Autista” no mês passado. O encontro foi realizado no Salão Nobre da Secretaria de Educação, com o objetivo de proporcionar mais conhecimento sobre o autismo e qualificar os atendimentos e aprendizagem dos alunos.

Dentre os assuntos abordados estão conceitos do TEA (Transtorno Espectro Autista), comportamento, a criança verbal e não verbal, controle do ambiente, procedimentos de intervenção, avaliação e a importância da rotina visual, dentre outros.

A formação foi ministrada pelo psicólogo Thiago da Silva, que é supervisor da APAE de Americana, especialista em Análise do Comportamento Aplicada, pós-graduado em Neuropsicologia e mestrando em Educação Especial e contou com o depoimento dos pais Caio Piva e Vivian Barboni.

Participaram auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs), professores do Ensino Fundamental e Educação Infantil, coordenadores e dirigentes da Rede Municipal de Ensino, além de representantes das escolas conveniadas e da Amai (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos) de Santa Bárbara d’Oeste.

