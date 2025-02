Programa Trainee da Centauro paga R$ 7 mil

A Centauro, parte do Grupo SBF e maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina, está com inscrições abertas para seu Programa Trainee de Loja, que busca por profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos.

Com uma jornada estruturada de desenvolvimento, o programa oferece treinamentos, mentoria e experiências diretas em loja, preparando os participantes para assumir desafios reais e alcançar posições de liderança na empresa.

Após a aprovação, os trainees serão alocados em lojas da empresa espalhadas pelo país, portanto, os interessados devem ter disponibilidade para se mudar de cidade ou estado. A Centauro disponibilizará aos aprovados ajuda de custo para alocação.

Os talentos selecionados contarão com remuneração no valor de R$7.000,00 e um pacote de benefícios que inclui bônus por performance (trimestral e anual), assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Wellhub (antigo Gympass), desconto em produtos no site da Centauro, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa Trainee Centauro vão até 14/02/2025.

