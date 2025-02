Lula tem frente tranquila para 2026, mostra Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3) aponta que o presidente Lula (PT) é o favorito em todos os cenários estimulados para a presidência da República em 2026. A grande novidade da pesquisa é que o nome mais competitivo é o do cantor Gusttavo Lima, que não tem partido, mas afirmou em janeiro que poderia participar da disputa.

No principal cenário de primeiro turno estimulado, Lula lidera com 30% das intenções de voto, contra 13% do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), 12% de Gusttavo Lima, 11% de Pablo Marçal (PRTB), 9% de Ciro Gomes (PDT), 3% de Romeu Zema (Novo), e 3% de Ronaldo Caiado (União).

Neste cenário, 5% dos eleitores dizem estar indecisos e 14% disseram que votariam branco, nulo ou que não iriam votar.

A Quaest ainda simulou cenários com Eduardo Bolsonaro (PL) e sem algum dos demais candidatos, mas sem grandes variações. Nos cenários espontâneos, o presidente e Bolsonaro lideram com 9%, mas o ex-presidente está inelegível no momento.

Lula performa bem no 2o turno

Já nos cenários de segundo turno, o petista aparece liderando contra todos os adversários, com vantagens próximas ou superiores a dez pontos percentuais. A exceção é a disputa com o cantor Gusttavo Lima, que teria 35% das intenções de voto, enquanto Lula teria 51%. Em um cenário contra Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente teria 34% e Lula teria 44%.

