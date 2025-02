Bitcoin em queda assusta investidores

O registra forte queda nesta segunda-feira, refletindo a piora do sentimento no mercado após a imposição de novas tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos da China, Canadá e México.

A maior criptomoeda do mundo recuava cerca de 4%, sendo negociada a US$ 96.038 às 7h50 (horário de Brasília).

A desvalorização pode parecer contraintuitiva para alguns investidores, já que a inflação mais elevada costuma favorecer o bitcoin, visto como uma proteção contra a perda do poder de compra das moedas fiduciárias.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

No entanto, analistas do Bernstein explicam que as novas tarifas fortaleceram o dólar e aumentaram as expectativas de inflação, reduzindo a probabilidade de cortes de juros no curto prazo. Isso resultou em um aperto na liquidez global, pressionando ativos de risco, incluindo as criptomoedas.

Embora essa correlação se mantenha no curto prazo, o histórico do bitcoin demonstra

sua resiliência e valorização ao longo do tempo, especialmente diante do aumento das dívidas e déficits governamentais, que levam à desvalorização das moedas tradicionais.

Ainda assim, os analistas ressaltam que não há evidências de que o bitcoin seja imune aos movimentos do mercado no curto prazo, a menos que haja uma migração significativa de capital das moedas fiduciárias para os criptoativos.

AS NOTÍCIAS + QUENTES NO WHATSAPP