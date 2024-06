Programação dos cinemas de 27/6 a 03/07

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Terror / Suspense – 14 Anos – Duração: 99min.

Um Lugar Silencioso: Dia Um é um spin-off de Um Lugar Silencioso, filme de 2018 dirigido por John

Krasinski, que também estrela o filme ao lado da esposa, Emily Blunt. O spin-off é um prelúdio do

primeiro filme, acompanhando a chegada dos alienígenas à Terra e a ruína da sociedade como resultado

da invasão. Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt)

nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam (Lupita Nyong’o) estava

entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York. Até o momento em que

ela testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e Henri

(Djimon Hounsou), juntamente com outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os

monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas na cidade mais ruidosa do mundo.

Nessa nova produção, podemos esperar não apenas cenas de tensão e suspense, mas também um

mergulho mais profundo na dinâmica social entre os sobreviventes e a evolução do terror que assola a

humanidade, como os humanos conseguiram sobreviver a esse ataque?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h10 – 17h20 – 19h30 – 21h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h10 – 17h20 – 19h30 – 21h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DIVERTIDA MENTE 2 (ATMOS) DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h30 – 16h40 – 18h50 – 21h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h30 – 16h40 – 18h50 – 21h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Dom. – 11h00 2D Dublado MoviecomTodos

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – BAD BOYS: ATÉ O FIM – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação – 16 Anos – Duração: 115min.

Bad Boys: Até o Fim é o quarto filme da icônica saga de ação estrelada por Will Smith e Martin Lawrence,

iniciada em 1995 com Os Bad Boys, dirigido por Michael Bay. Desta vez, o longa conta com Adil El Arbi e

Bilall Fallah na direção e o roteiro fica por conta de Chris Bremnerirá. O quarto filme da franquia vai

mostrar como os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence),

enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles que são os mais procurados! A caça virou o caçador e

com direito a um prêmio pela suas cabeças. Com uma mistura característica de ação eletrizante e

comédia escrachada, os dois lutarão lado a lado contra tudo e contra todos até o fim para proteger a

reputação do capitão Howard e limpar seus nomes. Prepare-se para ver os Bad Boys preferidos do

mundo enfrentando todos os obstáculos em uma aventura emocionante de tirar o fôlego.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 21h50 2D Dublado

Dom., Feriado – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter. – 15h30 – 17h40 – 19h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h30 – 17h40 – 19h45 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Qua. – 15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – HARRY POTTER (DUB) E O PRISIONEIRO DE AZKABAN (WARNER)

Fantasia – Livre – Duração: 142min.

O 3º ano de ensino na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts se aproxima. Porém um grande perigo

ronda a escola: o assassino Sirius Black (Gary Oldman) fugiu da prisão de Azkaban, considerada até

então como à prova de fugas. Para proteger a escola são enviados os Dementadores, estranhos seres

que sugam a energia vital de quem se aproxima deles, que tanto podem defender a escola como piorar

ainda mais a situação.

Sáb. – 11h00 – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h00 – 19h15 2D Dublado

Dom., Feriado – 15h00 – 19h15 2D Dublado

Sáb. – 19h15 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TÔ DE GRAÇA – O FILME (PARIS FILMS)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 96min.

Em Tô de Graça – O Filme, depois de ganhar uma indenização inesperada decide torrar o dinheiro

levando toda a família para um feriadão em Búzios-RJ, Graça mostrará várias confusões causadas pela

família, agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas do humorístico.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h10 – 21h20 2D Nacional

Sáb., Dom., Feriado – 17h10 – 21h20 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – HARRY POTTER (DUB) E O PRISIONEIRO DE AZKABAN (WARNER)

Fantasia – Livre – Duração: 142min.

O 3º ano de ensino na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts se aproxima. Porém um grande perigo

ronda a escola: o assassino Sirius Black (Gary Oldman) fugiu da prisão de Azkaban, considerada até

então como à prova de fugas. Para proteger a escola são enviados os Dementadores, estranhos seres

que sugam a energia vital de quem se aproxima deles, que tanto podem defender a escola como piorar

ainda mais a situação.

Sáb. – 14h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN (D) (DUBLADO) (HARRY POTTER AND THE PRISIONER OF

AZKABAN)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Alfonso Cuarón, Duração: 02:22:00h, com: Daniel Radcliffe, Emma

Watson, Rupert Grint

SALA 5

29/06/2024 – Sábado: 14:00h

DIVERTIDA MENTE 2 (D) (DUBLADO) (INSIDE OUT 2)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Pete Docter, Kelsey Mann, Duração: 01:36:00h, com: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black

SALA 1

27/06/2024 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

29/06/2024 – Sábado: 16:40h – 19:00h – 21:20h

30/06/2024 – Domingo: 16:40h – 19:00h – 21:20h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

02/07/2024 – Terça-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

03/07/2024 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

SALA 2

27/06/2024 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

29/06/2024 – Sábado: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

30/06/2024 – Domingo: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

02/07/2024 – Terça-Feira: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

SALA 3

27/06/2024 – Quinta-Feira: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

29/06/2024 – Sábado: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

30/06/2024 – Domingo: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

02/07/2024 – Terça-Feira: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

03/07/2024 – Quarta-Feira: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

DIVERTIDA MENTE 2 3D (D) (DUBLADO) (INSIDE OUT 2)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Pete Docter, Kelsey Mann, Duração: 01:36:00h, com: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black

SALA 1

27/06/2024 – Quinta-Feira: 14:20h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 14:20h

29/06/2024 – Sábado: 14:20h

30/06/2024 – Domingo: 14:20h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 14:20h

02/07/2024 – Terça-Feira: 14:20h

03/07/2024 – Quarta-Feira: 14:20h

BAD BOYS: ATÉ O FIM (D) (DUBLADO) (BAD BOYS: RIDE OR DIE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Adil El Arbi, Bilall Fallah, Duração: 01:55:00h, com: Will Smith,

Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

SALA 5

27/06/2024 – Quinta-Feira: 17:10h – 22:00h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 17:10h – 22:00h

29/06/2024 – Sábado: 17:10h – 22:00h

30/06/2024 – Domingo: 17:10h – 22:00h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 17:10h – 22:00h

02/07/2024 – Terça-Feira: 17:10h – 22:00h

03/07/2024 – Quarta-Feira: 17:10h – 22:00h

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM (D) (DUBLADO) (A QUIET PLACE – DAY ONE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Sarnoski, Duração: 01:39:00h, com: Lupita Nyong’o, Alex

Wolff, Joseph Quinn

SALA 4

27/06/2024 – Quinta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

29/06/2024 – Sábado: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

30/06/2024 – Domingo: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

02/07/2024 – Terça-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

03/07/2024 – Quarta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

MEU MALVADO FAVORITO 4 (D) (DUBLADO) (DESPICABLE ME 4)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Renaud, Patrick Delage, Duração: 01:35:00h, com: Steve Carrell, Sofia Vergara, Will

Ferrell

SALA 2

03/07/2024 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:20h

TÔ DE GRAÇA (IDIOMA ORIGINAL) (TÔ DE GRAÇA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: César Rodrigues, Duração: 01:36:00h, com: Rodrigo

Sant’anna, Isabelle Marques, Roberta Rodrigues

SALA 5

27/06/2024 – Quinta-Feira: 14:30h – 19:40h

28/06/2024 – Sexta-Feira: 14:30h – 19:40h

29/06/2024 – Sábado: 19:40h

30/06/2024 – Domingo: 14:30h – 19:40h

01/07/2024 – Segunda-Feira: 14:30h – 19:40h

02/07/2024 – Terça-Feira: 14:30h – 19:40h

03/07/2024 – Quarta-Feira: 14:30h – 19:40h