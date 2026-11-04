Veja a programação de novembro da Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste
A Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste segue com agenda cheia. Serão 16 datas neste mês de novembro, com produtos de qualidade sendo comercializados em vários bairros do Município.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o vínculo entre produtores e consumidores, valorizar o pequeno empresário do ramo gastronômico e ampliar as opções aos consumidores.
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Ao longo do mês, o evento movimentará diversas regiões da cidade, sempre das 17 às 22 horas, em espaços já conhecidos pela população.
Produtores e comerciantes interessados em fazer parte da Feira do Produtor podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3459-1480. Mais informações também estão disponíveis no Instagram oficial: @feiradoprodutor_sbo.
Confira as datas e os locais da Feira do Produtor em novembro:
▪ Residencial Furlan (Entre as ruas José Furlan e José Luiz Covolan)
Dias 3 e 17 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Parque das Paineiras (Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, Planalto do Sol)
Dias 4, 13 e 27 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Jardim Flamboyant (Entre as ruas Monte Líbano e Jequitibá)
Dias 5 e 19 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Parque Araçariguama (Rua 21 de Abril, Jardim Itamaraty)
Dias 6 e 20 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Área de Bem-Estar e Lazer “Hélio Turatti” (Rua do Cromo, Pântano)
Dia 10 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho” (Entre as ruas Tupis, Carajás e Tupinambás, Jardim São Francisco)
Dias 11 e 25 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Jardim Santa Rosa (Rua Holanda)
Dia 12 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Área de Bem-Estar e Lazer “Joarez Paulino da Silva” (Rua Jorge Júlio, Jardim Brasília)
Dia 18 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Praça “Tio Zica” (Rua Vereador Dr. Sebastião Adail Ribeiro, 533, Jardim Souza Queiroz)
Dia 24 de novembro, das 17 às 22 horas
▪ Jardim Rochelle II (Rua Dr. Luiz dos Santos Mano, esquina com a Avenida Sebastião de Paula Coelho)
Dia 26 de novembro, das 17 às 22 horas
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