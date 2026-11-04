Emagrecer não é matemática, é reconciliação: 5 dicas para um corpo saudável e com consciência

Em “A Dieta do Salgado”, o Dr. Elson Paulozzi Nunes revela como a memória afetiva, a inflamação silenciosa e o ambiente moldam o peso muito além da força de vontade.

Por décadas, a medicina e a sociedade repetiram o dogma de que perder peso se resume a “fechar a boca e contar calorias”, tratando a obesidade como uma falha moral ou falta de disciplina. No entanto, a ciência moderna mostra que o organismo humano reage à restrição extrema como uma ameaça à sobrevivência, ativando adaptações metabólicas que desaceleram o gasto de energia e intensificam a fome.

Na obra A Dieta do Salgado, o médico cardiologista e nutrólogo, Dr. Elson Paulozzi Nunes, desafia essa visão simplista ao demonstrar que a transformação sustentável exige desarmar a culpa e compreender os mecanismos biológicos e psicológicos por trás das escolhas alimentares, com um olhar inovador sobre como o corpo armazena emoções, estresse e memórias inconscientes. Ao contrário da prescrição de planos rígidos e punitivos, o autor propõe uma reconexão profunda com a própria fisiologia.

A partir de duas décadas de experiência clínica e de sua própria jornada pessoal de superação do efeito sanfona, o especialista traz 5 dicas sobre como emagrecer com consciência.

1. Identifique as emoções por trás da alimentação

Antes de restringir determinados ingredientes, procure entender o que eles representam. Muitas vezes, comer está associado ao acolhimento, ao prazer ou ao alívio do estresse. Reconhecer essas necessidades emocionais é um primeiro passo para desenvolver hábitos melhores.

2. Priorize alimentos que favoreçam a saúde metabólica

Uma dieta rica em fibras, in natura ou minimamente processada contribui para a saúde intestinal e o funcionamento do organismo. Cuidar da qualidade da alimentação ajuda a fortalecer os mecanismos biológicos envolvidos na regulação da fome e da saciedade.

3. Organize o ambiente para facilitar boas escolhas

Em vez de depender apenas da força de vontade, torne as escolhas alimentares mais conscientes e acessíveis. Organizar a despensa e a geladeira, por exemplo, ajuda a reduzir decisões automáticas e facilita o acesso a opções nutritivas no dia a dia.

4. Investigue os fatores emocionais relacionados ao ganho de peso

Experiências como traumas, luto e períodos de vulnerabilidade podem influenciar a relação com a comida e o corpo. Reconhecer esses fatores, sem culpa ou julgamentos, permite compreender melhor os próprios comportamentos e buscar apoio quando necessário.

5. Crie uma pausa entre a vontade de comer e a decisão

Aprender a reconhecer os próprios impulsos não significa lutar contra a fome ou ignorar os desejos. Regular o sono, manter uma boa hidratação e incluir pausas para respirar ao longo do dia são estratégias que favorecem o bem-estar e ajudam a fazer escolhas mais conscientes.

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