Multinacional abre vagas para região de Americana

A KION, multinacional alemã presente em mais de 100 países e detentora de marcas como STILL, Linde e Dematic, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, com oportunidades para as cidades de São Bernardo do Campo e Indaiatuba.

Com duração de até dois anos, o programa oferece uma trilha de desenvolvimento que inclui onboarding, oficinas de competências comportamentais e técnicas, sessões de feedback com plano de desenvolvimento individual e rodas de conversa com profissionais experientes.

As vagas estão distribuídas entre 26 áreas de atuação, entre elas Engenharia Elétrica, Mecânica e Industrial, Comércio Exterior, Compras, Logística, Marketing, TI, Direito, Qualidade, Comunicação Interna e Vendas.

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Para participar, é necessário estar cursando o ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), com conclusão prevista a partir de dezembro de 2028, além de possuir disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias.

Os estagiários selecionados contarão com bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios como PLR equivalente ao valor da bolsa, plano de saúde sem mensalidade, plano odontológico gratuito, seguro de vida, refeitório sem custo, vale-alimentação de R$ 440,00 por mês, vale-transporte e fretado gratuito, Wellhub e TotalPass, convênio Sesi e LinkedIn Learning, entre outros.

As inscrições para o Programa de Estágio KION 2027 poderão ser realizadas até 11/11/2026.

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