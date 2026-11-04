A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton nesta terça feira(03), apenas cinco minutos após a comunicação do furto, ocorrido na Avenida Paulista, em Americana. A ação contou com a atuação integrada das equipes operacionais e do Centro de Segurança Integrada (CSI), por meio da Muralha Digital.
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A ocorrência teve início por volta das 10h20, quando a vítima compareceu à portaria da GAMA para comunicar o furto. Imediatamente, as informações do veículo foram encaminhadas ao CSI, cuja equipe realizou o cadastro da placa no sistema Sentry.
Logo após o cadastramento, a Muralha Digital identificou a caminhonete cruzando um dos portais de saída do município e acessando a Rodovia Anhanguera, no sentido Limeira. O alerta foi emitido em tempo real e permitiu que uma viatura da GAMA que patrulhava a região localizasse o veículo.
Às 10h25, os guardas iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem de uma mulher de 22 anos que estava com a caminhonete, na Rodovia Anhanguera, nas proximidades do Rio Piracicaba, já no município de Limeira.
L200 na delegacia
A ocorrência foi sendo apresentada na Delegacia de Polícia de Limeira para as providências cabíveis.
A rápida comunicação entre a vítima, o CSI e as equipes de patrulhamento, aliada à tecnologia da Muralha Digital, foi fundamental para a localização do veículo em apenas cinco minutos, reforçando a importância dos investimentos em tecnologia e inteligência na segurança pública de Americana.
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