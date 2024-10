Próxima presidência deve ficar entre Léo da Padaria e Lucas Leoncine

A próxima presidência da Câmara Municipal de Americana deve ficar entre os vereadores Léo da Padaria (PL) e Lucas Leoncine (PSD).

As conversas de bastidores já se iniciaram, mas as articulações ainda engatinham, embora o assunto já tenha sido conversado desde o ano passado, quando o nome do atual presidente Thiago Brochi (PL) foi escolhido.

A tendência é que Léo seja o presidente para o biênio 2025/2026 e Leoncine 2027/2028. A ‘ordem’ para ocupar a cadeira estaria nas mãos de Léo e Lucas, que apesar de terem a anuência do poder executivo, precisam convencer seus pares e angariar os votos.

Os novatos Roberta Lima (PRD), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Talitha De Nadai (PSD), Jean Mizzoni (Agir) e Renan de Angelo (Podemos) não devem ter força e articulação suficientes pro cargo máximo do Legislativo.