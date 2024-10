Termina neste final de semana mais uma edição do “Chá das Princesas” no Tivoli Shopping. As últimas sessões do evento acontecem sábado e domingo, dias 26 e 27, com apresentações às 14h, 16h e 18h, em frente à Vivara.

Na edição deste ano do “Chá das Princesas”, além da interação mágica com Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela, o evento trouxe novidades como uma loja de souvenirs e uma sessão de fotos exclusivas com as personagens, proporcionando às crianças a chance de eternizar esse momento único.

Durante o show musical, as princesas interagem com o público em um cenário cheio de magia, seguido da emocionante cerimônia de coroação, onde as crianças são coroadas como princesas.

Para mais informações e adquirir ingressos antecipados, basta acessar o site oficial www.chadasprincesasoficial.com.br ou falar com o atendimento via WhatsApp (19) 99425-9426.

Serviço:

Chá das Princesas

Quando? Até domingo

Horário? Sábado (dia 26) e domingo (dia 27), às 14h, 16h e 18h.

Ingressos? R$ 60,00 (antecipado) | R$ 140,00 (inteira – na portaria | sujeito à disponibilidade) | R$ 70,00 (meia – na portaria | sujeito à disponibilidade)

Local? Em frente à Vivara – Tivoli Shopping

OBS:

Todos os participantes a partir de 12 meses precisam de ingresso.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, que também deve adquirir ingresso.

Não é obrigatório o uso de fantasias, mas há itens à venda no local.

Informações e ingressos: www.chadasprincesasoficial.com.b r

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping