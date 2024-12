O “QualiVida” inicia o seu segundo ano de atividades com números expressivos. A ação intersetorial promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, que reúne atividades físicas com a orientação de profissional do esporte em Áreas de Bem-Estar e Lazer do Município, conta com mais de 2,8 mil participantes em 147 núcleos pela cidade.

O “QualiVida” tem como ponto de partida as UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

onde o profissional de Saúde prevê o uso da prática esportiva como forma de promoção à saúde física e mental da população, com foco na qualidade de vida.

São 206 turmas em 27 diferentes modalidades.

O “QualiVida” conta com duas frentes de trabalho: uma destinada ao público adulto e outra destinada aos menores de 18 anos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Dos 2,8 mil participantes, o programa conta 1494 alunos adultos e 1.374 crianças e adolescentes, com 32 professores e quatro profissionais na equipe técnica, com atuação em 32 bairros de Santa Bárbara d’Oeste.

“O ‘QualiVida’ é um programa que apresentamos com muito orgulho e que demonstra que Santa Bárbara d’Oeste apresenta um trabalho de vanguarda nas questões relacionadas à Saúde, Esporte, Meio Ambiente e Educação. Pensado com muito carinho e executado por uma equipe muito capacitada, o ‘QualiVida’ aproxima ainda mais o cidadão à transformação de espaços que executamos nos últimos anos em Santa Bárbara d’Oeste.

É uma Política Pública que prevê o uso da prática esportiva como forma de promoção à saúde e ao desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, desde os mais jovens até a melhor idade. É a Saúde pensada em todas as suas formas, seja a física, a psicológica e também o atendimento daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Mais notícias da cidade e região