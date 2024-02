Que elementos compõe os melhor cassino online?

A temporada brasileira de futebol já começou e com ela novos cassinos online voltam a pipocar por todo lado. Quem acompanha algum esporte já percebeu que esse é um cenário muito comum no Brasil e no Mundo. No entanto, é possível afirmar que ao passo que surgem novas empresas, o público se interessa mais e mais pelas apostas.

Nestes casos, o que falta ao brasileiro é conhecimento sobre a estrutura e funcionamento dos cassinos online. Muitos acreditam que o único critério a ser avaliado é o valor do bônus de aposta. Não que esse critério seja irrelevante, muito pelo contrário.

No entanto, existem muitos outros pontos que possuem grau de relevância bastante maior. Entre eles, podemos citar a segurança cibernética oferecida, oferta de suporte aos clientes, métodos de pagamento disponíveis e principalmente se possuem uma licença para operar legalmente.

Vamos falar deles e exemplificar como algumas casas se destacam nestes aspectos. Mas antes…

Porque deve entender sobre os cassinos online?

Sabemos que esse nível de detalhamento não é fácil de ser absorvido por quem está começando. Parece que estamos levantando barreiras entre você e a sua diversão. Acredite, essa não é a nossa intenção.

Na realidade, buscamos poupar nas dores de cabeça que podem vir no futuro e ajudar a criar uma consciência do que você realmente gosta e têm mais qualidade. Isso vai te proporcionar sessões de apostas muito mais interessantes e repletas de qualidade.

Os principais elementos dos melhores cassinos online do Brasil

Toda a plataforma de cassino online que se preze é composta por um conjunto de elementos que, sozinhos ou sobrepostos, indicam ao consumidor que a empresa respeita o seu tempo e dinheiro.

Conheça, a seguir, os principais elementos que compõem as empresas que consideramos candidatas a melhor cassino online de 2023 e 2024.

Proposta de valor

Para se diferenciar num mercado repleto de opções, é necessário que as marcas de cassino online consigam se destacar de alguma forma. A proposta de valor é uma forma dessas empresas indicarem ao seu público que conseguem sanar uma dor ou a vontade deles.

Um exemplo interessante é o da Betmotion. A empresa pode ser considerada uma das primeiras estrangeiras a se estabelecerem no país após a flexibilização da leis sobre cassinos online, assinada em 2018 pelo presidente Michel Temer.

Essa vantagem competitiva deu à empresa tempo para conhecer os gostos regionais do povo brasileiro. De forma a se estabelecer permanentemente no mercado, investiram forte numa seção de Bingo, que conta com transmissões ao vivo em português do Brasil, além de muitas traduções de versões estrangeiras.

Isso tornou a empresa uma referência nacional de como engajar um público por meio de uma proposta de valor diferente. E a empresa não parou por aí. Acessando a sua plataforma o jogador descobre muitas outras opções de aposta, o que, consequentemente, fideliza os usuários.

Segurança cibernética

Há no mundo digital um grande esforço para coletar dados dos usuários a qualquer custo. Neste cenário, é importante que as plataformas dos cassinos online estejam blindadas de ações que visam angariar esses dados de forma segura.

A primeira camada de proteção são os protocolos de encriptação SSL e TSS, que garantem uma troca de dados segura entre você e o servidor do cassino online escolhido.

Como segunda barreira, é importante que haja um sistema de verificação de identidade, que solicite pelo menos o número dos seus documentos. Num mundo ideal, que solicite uma imagem do seu rosto, como proposto pela nova Lei que regulamenta cassinos online.

Suporte aos clientes

Todo e qualquer sistema é propenso a falhas. Nestes casos, o que devemos fazer? Quem consultamos? Há uma equipe que possa ser contactada? Esse é o papel que desempenha o Suporte aos Clientes. Eles nos resgatam nos momentos de crise e nos tiram dúvidas antes de tomarmos qualquer ação.

Por isso, contatar a empresa antes de depositar qualquer quantia é fundamental. Se possível, em mais do que um canal. Normalmente, os cassinos online que operam no Brasil oferecem atendimento via chat ao vivo 24 horas diárias e um endereço de email.

Saem na dianteira aqueles que também disponibilizam um telefone para contato e participam ativamente na resposta nos sites de reclamações, como o todo poderoso Reclame Aqui.

Métodos de Pagamento

Como diz o ditado brasileiro sobre o salário todo mês, “é mais fácil vazar, do que pingar”. Por isso, o mesmo não pode ser aplicado aos cassinos online.

Para evitar dores de cabeça no futuro, é necessário averiguar se a plataforma escolhida possui métodos de pagamento confiáveis, com instituições financeiras de renome, bancos estabelecidos ou carteiras digitais populares.

Esse tipo de relacionamento comercial pode ser um bom sinal de que o cassino online respeita todos os seus clientes. Chegamos a essa conclusão, pois é notório que organizações do mercado financeiro buscam zelar, ao máximo, pela reputação das suas marcas, suspendendo qualquer associação ao menor sinal de problema.

Outro fator a ser considerado em relação aos métodos de pagamento está relacionado com os métodos de saque disponíveis. Esse ponto combina, ainda mais, com o ditado que citamos acima.

Muitas plataformas facilitam completamente o primeiro depósito, mas impõem muitas regras e poucos canais para que você retire os seus ganhos. Um exemplo disso é ter uma dúzia e meia de gateways de depósito cadastrados e apenas um para realizar o saque.

Busque sempre perguntar ao Suporte do Cliente (viu só a importância?) quais são os métodos de depósito e saque disponíveis na plataforma.

Licença para operar

Segundo a assinatura da Lei 14.790/2023, até ao mês de abril de 2024, as casas de aposta que quiserem operar no Brasil ainda terão que possuir uma licença internacional para a sua operação. Isso acontece, pois, a partir desta data, haverá a emissão de licenças para o funcionamento do governo brasileiro.

Até lá, as operações ainda poderão continuar funcionando por aqui tranquilamente usando as licenças de outros países, como Curaçao, Malta e Chipre. No entanto, ter uma licença de operação não indica uma qualidade intrínseca, apenas demonstra que a plataforma busca respeitar as leis do país e, consequentemente, os seus usuários.

Você pode encontrar a licença de operação de qualquer cassino no seu rodapé, assim como outras instituições a que ele se associa, como associações de Jogo Responsável e auditorias de RNG, como a ecoGRA.

Conclusão

Apesar dos esforços publicitários para criar uma competição entre cassinos online baseada apenas nos seus bônus de Boas Vindas, existem diversos outros critérios a serem analisados.

O mercado de apostas brasileiro ainda é novo, está engatinhando. Por isso mesmo, é necessário que os interessados se familiarizem com conceitos importantes que regem essa indústria. Esse estudo vai permitir que tenham experiências de aposta muito mais prazerosas a longo prazo.

Desenvolver um método de avaliação próprio, com base em conhecimentos reais vai levar a uma sustentação melhor na sua jornada como apostador. Para além deste artigo, vale a pena continuar a sua educação em relação aos cassinos online. Boa sorte e muitas vitórias!