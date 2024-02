O Corinthians voltou à campo na noite desta quarta-feira

foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, pelo Clássico Alvinegro válido pela sexta rodada do Paulistão 2024. Mesmo brigando muito até o último minuto, o Timão foi superado pelo adversário, pelo placar de 1 a 0.

O Timão tentará se recuperar no próximo domingo (11), quando recebe a Portuguesa na Neo Química Arena, em busca dos três pontos.

Primeiro tempo

O Timão entrou em campo no modo “só a vitória interessa”. Após perder quatro jogos consecutivos, o Coringão necessitava muito dos três pontos para fugir de uma situação complicada na competição.

Nos primeiros minutos as equipes se estudaram dentro de campo. O Santos tentava sair com velocidade, empurrado pela sua torcida, já o Corinthians tinha mais cautela e buscava tocar mais a bola.

O Santos teve a primeira finalização da partida: aos 16 minutos, após uma bola levantada na área, Willian Bigode cabeceou pra fora.

Leia + Sobre todos os Esportes

Aos 22 minutos, o Santos abriu o placar: Otero cobrou escanteio na área e João Schimdt cabeceou para o fundo do gol, 1 a 0.

O Corinthians tentou a resposta aos 27: Rodrigo Garro cobrou uma falta na área e Romero completou de cabeça, mas a bola ficou nas mãos do goleiro João Paulo.

O Santos chegou mais uma vez, aos 29. Em outra bola alçada na área por Otero, Willian cabeceou e a bola passou perto do gol.

Cássio salvou o Corinthians: aos 41 minutos, Guilherme chutou e o Gigante, em seu 700º jogo pelo Timão, espalmou. Um minuto depois, novamente Guilherme tentou mais uma vez e mais uma vez Cássio ficou com ela.

O árbitro deu três minutos de acréscimo e a primeira etapa foi encerrada.

Segundo tempo

Aos cinco minutos da segunda etapa, o Santos teve uma oportunidade com Willian Bigode, mas antes da bola chegar no gol, ela foi desviada, salvando o Corinthians.

Aos 11, Fagner levantou na área e Wesley cabeceou para fora. Um minuto depois, o Timão mexeu: saíram Wesley e Romero e entraram Gustavo Silva e Yuri Alberto.

O Corinthians passou a ter mais posse de bola, mas não conseguia armar uma jogada de ataque.

Aos 26, saiu Pedro Raul e entrou Matías Rojas.

O Santos chegou mais uma vez ao ataque, com Aderlan: Ele chutou de longe e a bola bateu no travessão e saiu.

O Timão mexeu pela segunda vez aos 31 minutos: saíram Raniele e Hugo e entraram Ryan e Fausto Vera.

Com o placar desfavorável, o Corinthians tinha mais posse de bola e lutava para organizar uma jogada de ataque. O estreante Rodrigo Garro tentava buscar mais o jogo e procurava se aproximar dos atacantes, mas o Santos estava bem postado defensivamente.

O árbitro deu seis minutos de acréscimo.

O Corinthians teve uma grande oportunidade de empatar o jogo: em falta cobrada por Matías Rojas, aos 49 minutos, o goleiro João Paulo fez a defesa. Um minuto depois, outra chance, desta vez com Rodrigo Garro, que de muito longe chutou e mais uma vez João Paulo fez a defesa.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo no próximo domingo, às 16h, quando encara a Portuguesa, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Paulistão 2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP