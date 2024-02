Benefícios de cortar bebida alcoólica: Uma vida saudável e plena

Um movimento tem viralizado nas redes sociais: O de largar ou beber menos bebida alcoólica.

No tiktok, uma tendência chamada Drynuary (Janeiro Seco, em português) fez com que as pessoas não bebessem esse mês, após o excesso de bebidas ingeridas em festas de final de ano.

Parece que as pessoas estão cada vez mais investidas em saúde mental. Diferentes das gerações anteriores, a chamada Gen Z se mostra extremamente consciente diante das consequências da bebida alcoólica. Um estudo feito pela BBC mostra que os jovens estão bebendo menos, em 2019, a geração com 16 a 25 anos de idade era a mais abstêmia — 26% deles não bebiam, em comparação com 15% entre a geração que mais bebia (55 a 74 anos de idade).

Melhoria da Saúde Física: O álcool é conhecido por ter efeitos negativos na saúde física. Ao cortá-lo, você reduz o risco de doenças hepáticas, cardiovasculares e pancreáticas. Além disso, a ausência de álcool contribui para uma pele mais saudável, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico.

O álcool é conhecido por ter efeitos negativos na saúde física. Ao cortá-lo, você reduz o risco de doenças hepáticas, cardiovasculares e pancreáticas. Além disso, a ausência de álcool contribui para uma pele mais saudável, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico. Clareza Mental e Aumento da Energia: A abstinência de álcool está associada a uma maior clareza mental e foco. Você pode experimentar um aumento notável na energia, permitindo uma vida mais produtiva e gratificante. A mente se torna mais afiada, facilitando o enfrentamento dos desafios do dia a dia.

A abstinência de álcool está associada a uma maior clareza mental e foco. Você pode experimentar um aumento notável na energia, permitindo uma vida mais produtiva e gratificante. A mente se torna mais afiada, facilitando o enfrentamento dos desafios do dia a dia. Estabilidade Emocional: O álcool pode ter efeitos negativos no equilíbrio emocional, contribuindo para a ansiedade e a depressão. Ao eliminar o álcool, muitas pessoas relatam uma melhoria significativa em sua saúde mental. Isso cria espaço para emoções positivas e estratégias de enfrentamento mais eficazes.

O álcool pode ter efeitos negativos no equilíbrio emocional, contribuindo para a ansiedade e a depressão. Ao eliminar o álcool, muitas pessoas relatam uma melhoria significativa em sua saúde mental. Isso cria espaço para emoções positivas e estratégias de enfrentamento mais eficazes. Melhora nas Relações Interpessoais: O consumo excessivo de álcool pode afetar negativamente as relações interpessoais. Ao cortar essa substância, você promove uma comunicação mais clara e relações mais saudáveis. Isso fortalece os vínculos familiares, de amizade e profissionais, trazendo equilíbrio em sua saúde mental.

O consumo excessivo de álcool pode afetar negativamente as relações interpessoais. Ao cortar essa substância, você promove uma comunicação mais clara e relações mais saudáveis. Isso fortalece os vínculos familiares, de amizade e profissionais, trazendo equilíbrio em sua saúde mental. Benefícios Financeiros: O hábito de beber pode se tornar financeiramente custoso ao longo do tempo. Cortar o álcool não só economiza dinheiro, mas também evita gastos relacionados a problemas de saúde associados ao consumo excessivo.

O hábito de beber pode se tornar financeiramente custoso ao longo do tempo. Cortar o álcool não só economiza dinheiro, mas também evita gastos relacionados a problemas de saúde associados ao consumo excessivo. Desenvolvimento Pessoal: A decisão de cortar o álcool muitas vezes leva a uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. As pessoas frequentemente descobrem novos hobbies, paixões e interesses que contribuem para uma vida mais significativa e gratificante.

A decisão de cortar o álcool muitas vezes leva a uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. As pessoas frequentemente descobrem novos hobbies, paixões e interesses que contribuem para uma vida mais significativa e gratificante. Maior Qualidade de Sono: O álcool pode interferir no ciclo do sono, resultando em noites de descanso inadequado. Ao abandonar o consumo de álcool, muitas pessoas relatam uma melhoria significativa na qualidade do sono, o que contribui para uma maior vitalidade e bem-estar.

“Cortar o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer uma série de benefícios significativos para a saúde física, mental e emocional. Este passo corajoso não apenas melhora a qualidade de vida, mas também promove mudanças positivas em diversos aspectos.”, diz Dra. Cris Ribas. Abaixo, destacamos alguns dos benefícios notáveis de abandonar o álcool:

No caso das mulheres que estão buscando mais saúde, os benefícios são ainda maiores. As mulheres ficam bêbadas mais rápido, mas o organismo das mulheres é feito para isso. Seu corpo produz menos quantidade da enzima álcool desidrogenase (ADH), que é liberada pelo fígado e é usada para metabolizar o álcool. Segundo a Dra. Cris RIbas, as mulheres não são preparadas para metabolizar a bebida alcóolica, fisiologicamente.

Além dos beneficios, vale ressaltar os risco que o álcool pode trazer a longo prazo de seu consumo abusivo: Pancreatite crônica; Cirrose; Distúrbios psiquiátricos que podem levar até ao suicídio; Doenças cardiovasculares;

Com isso em mente, cortar a bebida alcoólica oferece uma variedade de benefícios que se estendem além da saúde física. A decisão de renunciar ao álcool abre portas para uma vida mais saudável, equilibrada e plena.

Nutricionista Funcional Cris Ribas Esperança:

Apaixonada pela vida e formada em nutrição por amor a comida de verdade. Seus Hábitos só terão resultados quando forem sustentáveis e reais.

Acredita que se alimentar bem, não é mais ou menos é o segredo para uma vida de saúde e prosperidade.

Além da formação é pós graduada em Gastronomia Funcional e especializada em Nutrição Comportamental e Low Carb.

Sócia proprietária do Instituto do Bem-Estar Giulliano Esperança, onde divide seus compromissos junto a carreira de nutricionista.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP