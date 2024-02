O Rio Branco foi derrotado em casa para o

Jabaquara de Santos por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira. Foi a 1a derrota do Tigre de Americana no campeonato Paulista da série A-4.

O RB ficou atrás o tempo todo no jogo. O primeiro tempo terminou 1-0 pro visitante. No começo da segunda etapa, aos 14 minutos, o Rio Branco empatou com gol de Pedro Henrique.

Mas a derrota estava no horizonte do alvinegro. Já aos 19 minutos da etapa final, o time visitante voltou a por frente e selar a vitória.

Com 4 pontos em 3 jogos, o Tigre está na 8a posição do torneio.

