Quinta-feira começa com a primeira frente fria do ano na região

A primeira frente fria do ano na região deve chegar na madrugada desta quinta-feira (18), derrubando a temperatura mínima para 15°C. Há chances de chuvas e descargas elétricas. A previsão é do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Para esta quarta-feira (17) a previsão é de períodos de sol pela manhã com aumento de nebulosidade a partir da tarde, devido à aproximação da frente fria. Chuvas são esperadas especialmente a partir do final da tarde, na forma de pancadas ou temporais associados a descargas elétricas e chuvas localmente intensas. As temperaturas ficam entre 20 e 32ºC.

A frente fria deverá passar na madrugada de quinta-feira, quando chuvas recorrentes ou persistentes deverão ser registradas, com picos de intensidade forte e com períodos de chuvas fracas a moderadas. As chances de chuva e a cobertura de nuvens vão diminuindo no decorrer do dia, embora pancadas ocasionais possam ocorrer entre manhã e tarde. O dia amanhece com temperatura em torno de 20ºC e a máxima está estimada em torno de 26ºC.

Ao longo do dia, os ventos ganham intensidade moderada a forte e impulsionam a entrada de um ar mais frio, de origem polar, que ocasionará queda nas temperaturas. Dessa forma, a temperatura mínima da quarta-feira está prevista para a noite, em 18ºC, e na madrugada seguinte (virada de quinta para sexta-feira) as temperaturas seguem caindo.

A mínima na sexta-feira deverá ficar em torno de 15 a 16ºC (ainda se trata de uma estimativa imprecisa), e períodos de ventos moderados a fortes podem imprimir a sensação de frio.

A máxima na sexta-feira, no entanto, já volta a subir, e a expectativa é que para o final de semana tenhamos uma boa amplitude térmica, mínimas mais baixas no período noturno, mas temperaturas em rápida elevação durante o período diurno. Isso deverá impactar no conforto térmico, porque as mínimas devem ficar em uma faixa de temperaturas geralmente associada a “frio” (em torno de 15 a 16ºC), mas as máximas esperadas deverão assumir valores mais associados ao “calor” (em torno de 28ºC a 30ºC).