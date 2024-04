Vereador tenta impor Dia das Mães e dos Pais nas escolas, mas projeto morre

Um projeto de lei que traz uma discussão de grande importância para a sociedade foi levado de forma superficial para o lado religioso e político na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, e não vingou.

O vereador conservador Carlos Fontes (União Brasil) tentou emplacar um projeto em que instituía a comemoração do Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas municipais de Santa Bárbara d’Oeste, mas acabou “morrendo na praia”.

Sem levar em consideração os prejuízos causados ao psicológico das crianças que não convivem com uma “família tradicional” durante essas comemorações, o vereador levou a discussão para um âmbito mais político e religioso do que realmente é o impacto dessas ações nas crianças e adolescentes.

Falando em “nome da família”, Carlos Fontes defendeu seu projeto dizendo que mães e pais entraram em contato com o gabinete reclamando que não acontece mais o dia do pai e da mãe biológicos nas escolas e que possui apenas o “Dia do Cuidador”. O parlamentar ainda disse, em sua defesa e sem se aprofundar nos inúmeros desdobramentos que a questão traz, que “conversou sobre o assunto com pastores e o presidente da Copasbo (Conselho de Pastores de SBO).

O jurídico da Câmara deu parecer contrário ao projeto, que foi acatado pela maioria dos vereadores, o que derrubou a proposta. Os vereadores que seguiram o parecer contrário argumentaram que existe um grande constrangimento para crianças e adolescentes que não possuem o pai e a mãe juntos como um casal, que possuem apenas a mãe ou o pai solo, ou tem algum dos dois falecidos, ou sofrem com o abandono de uma das partes, ou que possuem pais homoafetivos, entre outros exemplos pertinentes ao tema, que é muito sério para ser tratado de forma superficial, religiosa e eleitoreira.

Mais notícias da cidade e região