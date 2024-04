Duas alunas brasileiras mostraram a força feminina no design nacional e carimbaram o passaporte para a grande final do Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship, o campeonato mundial dos alunos criativos com tecnologias Adobe Illustrator ou Photoshop, que acontece em julho em Los Angeles, EUA. O anúncio das vencedoras, que concorreram com outros 150 alunos com idades entre 16 e 22 anos representando 15 estados brasileiros, aconteceu na manhã da quarta-feira, 10 de abril, sendo elas:

Maria Eduarda da Silva (foto), do Rio Grande do Sul, de 21 anos, mora em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é formada em Comunicação Visual pelo SENAI Artes Gráficas, onde atualmente estuda Design Digital. Ela trabalha como designer no SENAI/RS, onde foi medalhista de prata na ocupação de Design Gráfico na competição nacional WorldSkills 2023.

Manuela Pellegrini Taddeo, de 20 anos, mora em São Paulo, capital, e está no 5º semestre do curso de Design Gráfico e Digital no Instituto Europeu di Design, IED. Considera-se criativa e tecnológica, por isso se encontrou no design gráfico e apaixona-se pela área a cada dia mais.

Para chegarem à grande cerimônia da final mundial do Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship, que reunirá mais de 80 países concorrendo a prêmios de U$ 2 mil a US$ 8 mil, mais entradas para a Disneyland para todos os finalistas, os alunos brasileiros tiveram três horas para desenvolver um projeto para a ONG Grupo Brasil Vida, que desde 1997 atua nos direitos das pessoas idosas. As áreas de atuação e as necessidades da ONG foram o contexto para a criação das campanhas para as redes sociais e todos os trabalhos foram oferecidos gratuitamente à ONG.

“A Seletiva Brasil 2024 teve um nível bastante alto, com trabalhos de grande qualidade e criatividade. Certamente estaremos muito bem representados em julho, em Los Angeles”, comentou Rodrigo Arndt, Head da Adobe Brasil para Digital Media, sobre a etapa brasileira da competição que aconteceu dia 23 de março simultaneamente em São Paulo, Paraná, Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Paraíba, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Também prestigiaram o anúncio das vencedoras Rodrigo Visciano, da Certiport Internacional, que realiza a Competição nos Estados Unidos, e os jurados da competição, Egberto Oliveira, vencedor da seletiva Brasil 2023 e 3º lugar mundial 2023; Ailton Santos Silva, doutor em Design e Arquitetura pela Universidade de São Paulo-FAU USP; Marcelo F. Pereira, doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro; e Fabiana Oliveira, consultora das tecnologias Adobe há 20 anos.

“Agora começamos todo um trabalho de preparação do nosso time, desde processos burocráticos como passaportes e vistos, até uma verdadeira preleção para que cheguemos aos EUA competitivos e mantenhamos nosso destaque internacional, já que o Brasil só participa da competição há três anos e sempre esteve no pódio entre os três primeiros colocados”, explica Álvaro Venegas, fundador e CEO da ENG DTP & Multimídia que foi quem trouxe para o Brasil a competição que já acontece há 4 anos com participação brasileira, e que começou internacionalmente em 2009.

Brasil já faz história na competição

O Brasil tem feito bonito no Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship, evento que acontece há 15 anos, estando sempre entre o Top 3 mundiais desde que começou a participar com sua primeira seletiva em 2021. Já na estreia na competição, Gustavo Oliveira, de Goiânia (GO), foi o vice-campeão mundial entre representantes de 80 países. Feito repetido no segundo ano de participação brasileira quando Manoela Campos, de Porto Alegre (RS), também foi vice colocada geral. E ano passado o Brasil conquistou mais um pódio, desta vez com Egberto Oliveira, de Maceió (AL), na 3ª posição geral da competição entre 164 criativos de 82 países.