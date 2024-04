São Manoel agora com a praça Natale Pinese novinha

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, entregou a revitalização da Praça Natale Pinese, no bairro São Manoel, na manhã desta terça-feira (16). O espaço de lazer recebeu o investimento de R$ 458.141,65 em recursos próprios do município.

A antiga calçada, deteriorada, foi substituída por piso de concreto estampado. Os postes de iluminação ganharam lâmpadas de LED, que proporcionam mais luminosidade, segurança e economia. O mobiliário urbano (bancos, lixeiras e floreiras) também é novo, além da pintura de guia, sarjeta, postes de iluminação e banheiro.

A área de lazer ganhou um Espaço Kids, com a instalação de um brinquedo multiuso para as crianças. Também foi implantado o Espaço Pet Legal para as famílias levarem os seus animais de estimação. O bebedouro é outra novidade na praça.

“Estamos trabalhando no projeto que apresentamos para a população de Americana, que é dar qualidade de vida para a nossa comunidade. Temos que pensar em investir nas próximas gerações, como essas crianças. São exemplos para todos nós, pois na sua base, na sua escola, tem um trabalho nesse sentido. Estou feliz em entregar mais um espaço de lazer para a nossa cidade”, disse o prefeito Chico.

A cerimônia contou com uma ação de educação ambiental com alunos do 5º ano do CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti, do São Vito, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação. As crianças também fizeram uma apresentação de dança baseada em uma mensagem de sustentabilidade e cuidado com o planeta.

“A nossa gestão sempre foi de responsabilidade, e com ela conseguimos atingir vários objetivos. Temos muito mais o que fazer pela nossa cidade de Americana e a gente vai continuar fazendo. Com essa união das secretarias, estamos trabalhando para melhorar ainda mais todos os setores em favor da população”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Estamos em uma praça totalmente remodelada, incluindo novos espaços para a população. Essa é a primeira a ser entregue entre muitas praças que estão sendo recuperadas por essa gestão”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Essa era uma área com descarte irregular e mau uso da praça. Com toda a revitalização realizada, essa gestão está atendendo uma reivindicação antiga da população. Temos que agradecer e parabenizar a união das secretarias em mais esse trabalho”, acrescentou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Durante a programação, o canil da Guarda Municipal de Americana (Gama) também realizou uma apresentação com o cão Bolt, no novo Espaço Pet Legal implantado na praça, para as crianças do CIEP do São Vito.

Além da Praça Natale Pinese, a Prefeitura de Americana está revitalizando as praças Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Gunnar Bedicks, no Jardim Glória; e Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo, Domingos De Luca (Malala), no bairro Frezzarin.

Mais notícias da cidade e região